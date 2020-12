Hongkongský aktivista Joshua Wong byl odsouzen na 13,5 měsíce

Hongkongský aktivista Joshua Wong (vpravo) a jeho kolega Ivan Lam během převozu do vězení.

Hongkong - Nejznámější představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong byl dnes odsouzen na 13,5 měsíce do vězení za loňskou protivládní demonstraci před policejním ústředím v Hongkongu. Spolu s Wongem byli odsouzeni také dva jeho kolegové - Agnes Chowová dostala desetiměsíční trest a Ivan Lam trest sedm měsíců odnětí svobody, informovala agentura Reuters.

Čtyřiadvacetiletý Joshua Wong se minulý týden přiznal k organizaci nepovolené demonstrace před policejním ústředím v hongkongské čtvrti Wan Chai a z podněcování dalších lidí k protestu. Akce se uskutečnila loni v červnu, kdy do ulic vycházely demonstrovat statisíce lidí a v některé dny protesty přerůstaly v násilí. Podle agentury Reuters Wongovi hrozily až tři roky vězení.

Třiadvacetiletá Agnes Chowová a šestadvacetiletý Ivan Lam se přiznali k podněcování k protestu a Chowová také k účasti na demonstraci. Trojice byla již minulý týden vzata do vazby, Chowová se dnes po vynesení verdiktu v soudní síni rozplakala.

Rozsudek nad aktivisty přichází v době, kdy si kritici stěžují na sílící vliv pevninské Číny, pod jejíž správu se bývalá britská kolonie Hongkong v roce 1997 vrátila. V současné době je Hongkong spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení, vládu práva a autonomní výsady. Podle kritiků ale Peking svobody v Hongkongu postupně omezuje.

Británie dnes vyzvala úřady v Hongkongu a v Pekingu, aby přestaly pronásledovat opozici. "Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání musí být spravedlivá a nezaujatá a práva a svobody hongkongského lidu musí být zachovány," zdůraznil ministr zahraničí Dominic Raab. Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International vyzvala k "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění" odsouzených.

Loňské demonstrace vyvolal v Hongkongu návrh zákona, který měl umožnit vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Demonstranti vyjadřovali obavy, že lidé vydaní do Číny ovládané komunistickou stranou by mohli čelit nespravedlivým procesům. Hongkongská vláda nakonec návrh zákona pod tlakem stáhla, protesty ale pokračovaly s požadavkem širších demokratických reforem. Demonstranti si rovněž stěžovali na přehnané použití síly ze strany policie, což byl i jeden z důvodů protestu z loňského 21. června.

Centrální čínská vláda v reakci na masové demonstrace vydala letos v červnu pro Hongkong nový bezpečnostní zákon, který má umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování.

Joshua Wong se již v roce 2014 stal jednou z tváří masového protestního hnutí, které žádalo svobodné volby správce Hongkongu. V následujících letech se účastnil i dalších protestů a hongkongskými úřady byl několikrát zadržen. Po dnešním vynesení rozsudku slíbil, že ve svém boji bude pokračovat.