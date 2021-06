Honda ukončuje produkci modelu Clarity

V srpnu sjedou z výrobní linky japonské továrny v Sayamě poslední exempláře modelu Honda Clarity. Ten se vyráběl s verzí pohonu s vodíkovými palivovými články a rovněž jako plug-in hybrid. Informaci získal magazín Motor1.com.

K rozhodnutí vedení automobilky dospělo po vyhodnocení poměrně nízkých prodejů tohoto vozu a souvisí rovněž s postupným uzavíráním zmíněného výrobního závodu. Zde se kromě Clarity montují také Hondy Legend a Odyssey.

Honda Clarity byla jedním ze tří aktuálně sériově vyráběných modelů s vodíkovými palivovými články. Jednalo se o sedan s délkou karosérie 4895 milimetrů. Její pohonný elektromotor nabízel výkon 130 kW a dojezd podle japonské normy činil 700 kilometrů.

Další vozy s vodíkovými palivovými články nabízejí nyní značky Toyota a Hyundai. Přímý nástupce Hondy Clarity zatím představen nebyl.

Honda však uvedla, že tento typ pohonu bude nadále hrát významnou roli v jejích plánech na elektrifikaci modelového portfolia.

Tato automobilka chce do roku 2030 dosáhnout čtyřicetiprocentního podílu v prodejích elektrických vozidel na všech hlavních trzích. O pět let později už to má být osmdesát procent. A v roce 2040 již na celém světě hodlá prodávat pouze elektromobily.

Rozhodnutí o ukončení produkce vodíkového vozu je možná poněkud překvapivé. Zejména v souvislosti s tím, že v tomto týdnu oznámilo BMW, že již příští rok bude k dostání model X5 s pohonem na vodíkové palivové články. Vodíkový pohon se již brzy dostane také do užitkových vozidel francouzsko-italsko-amerického koncernu Stellantis a plány v tomto směru oznámila také automobilka Jaguar Land Rover. Ta chce vodíkové palivové články zabudovat do vozu Defender.

Autonaelektřinu.cz