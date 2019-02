Vstupní brána do závodu japonské automobilky Honda Motor v britském městě Swindon.

Vstupní brána do závodu japonské automobilky Honda Motor v britském městě Swindon. ČTK/AP/Frank Augstein

Tokio - Japonská automobilka Honda Motor plánuje v rámci globální restrukturalizace své výroby zavřít do roku 2021 svůj závod v britském městě Swindon. O práci přijde až 3500 zaměstnanců. Oznámila to automobilka na tiskové konferenci a potvrdila tak pondělní spekulace britských médií. Podle agentury Reuters se závod na celkové produkci automobilů v Británii loni podílel více než deseti procenty.

Rozhodnutí je velkou ranou pro ekonomiku Británie, která 29. března odchází z Evropské unie. Honda v závodě 115 kilometrů západně od Londýna vyrábí oblíbený model Civic. Výroba se pohybuje kolem 150.000 vozů ročně, zhruba 90 procent vozů je určeno na vývoz do EU.

Británie by měla unii opustit už 29. března, dosud však nebyla schválena dohoda o podmínkách brexitu. Před riziky, jaká by mohl brexit bez dohody přinést, varují automobilky i další britští podnikatelé. Upozorňují na vyšší cla, přerušení dodavatelských řetězců a ohrožení pracovních míst. Město Swindon, kde je továrna Hondy, se přitom v referendu vyslovilo pro brexit: schválilo ho 54,7 procenta voličů.

Generální ředitel Hondy Takahiro Hačigo nicméně na tiskové konferenci uvedl, že rozhodnutí o ukončení výroby nesouvisí s brexitem. Stejně se pro rozhlasovou stanici BBC vyjádřil i šéf evropských operací firmy Ian Howell. Ukončení výroby podle nich souvisí s globálními změnami v celém odvětví. Automobilka se také podle Howella hodlá více zaměřit na investice v Číně, v USA a v Japonsku. Nová obchodní dohoda mezi EU a Japonskem snižuje cla na dovoz japonských aut do unie do roku 2027 na nulu. To znamená, že japonské automobilky nebudou potřebovat mít výrobní základny v EU, upozornila BBC.

Hačigo dodal, že rozhodnutí o ukončení výroby v Británii vychází z toho, co je pro automobilku nejlepší z pohledu globální konkurenceschopnosti a potřeby zvýšit výrobu elektrických vozů. Automobilka podle něj musí upravit své operace tak, aby odrážely růst poptávky v Asii a Severní Americe a rychlé změny v odvětví. "Čelíme rostoucí silné konkurenci od čínských a indických výrobců," upozornil.

K souvislosti ukončení výroby s brexitem dodal, že stále není jasné, jaké změny brexit přinese. Proto je třeba s dalšími rozhodnutími čekat na vyjasnění situace.

Profesor z univerzity ve Warwicku Christian Stadler tvrdí, že brexit musel být faktorem při rozhodování automobilky. Ztrátou volného vstupu na evropský trh z Británie přichází země o jednu z největších výhod pro zřízení továrny. "Automobilky opakovaně varovaly vládu pře hrozbami, které brexit představuje pro britský průmysl," řekl agentuře AP Stadler a upozornil, že také Jaguar Land Rover omezil své operace v zemi.

Ministr obchodu Greg Clark uvedl, že Británie je hluboce zklamaná rozhodnutím Hondy uzavřít továrnu v zemi. "Je to devastující rozhodnutí pro Swindon a Británii. Je to podnikatelské rozhodnutí vycházející z nebývalých změn na globálním trhu," prohlásil.

Honda se spolu s japonskými konkurenty Toyota a Nissan podílí na celkové výrobě aut v Británii téměř polovinou. Nissan začátkem února oznámil, že zrušil plány výroby nové verze malého sportovně-užitkového vozu (SUV) X-Trail v továrně v britském Sunderlandu. Firma sice uvedla, že za tímto rozhodnutím stojí podnikatelské důvody, zároveň však poukázala na problémy spojené s nejistotou kolem budoucích vztahů Británie s EU.

Údaje britského Svazu výrobců a prodejců automobilů (SMMT) nedávno ukázaly, že investice do automobilového průmyslu v Británii se v loňském roce kvůli obavám ohledně brexitu propadly téměř o polovinu na 589 milionů liber (zhruba 17 miliard Kč).

Výroba automobilů v Británii se loni podle SMMT snížila o devět procent na pětileté minimum 1,52 milionu vozů. Zaznamenala tak nejprudší pokles od hospodářské recese z let 2008 a 2009.