Home Credit ukončil kritizovanou spolupráci s univerzitou

Praha - Úvěrová společnost Home Credit odstoupila od kritizované smlouvy o partnerství s Univerzitou Karlovou. Firma nechce být nadále vtahována do iracionálních debat o smyslu spolupráce, sdělil ČTK mluvčí Home Creditu Milan Tománek. Podle rektora Tomáše Zimy rozhodnutí společnosti pouze urychlilo řešení, ke kterému univerzita směřovala. Spolupráci plánovala ukončit. Smlouva podepsaná počátkem října vyvolala vlnu kritiky, studenti proti smlouvě sepsali petici, vadil jim zejména podíl firmy na obchodu s chudobou.

"Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena," napsal ČTK mluvčí Home Creditu.

"Rozhodnutí společnosti Home Credit International pouze urychlilo řešení, ke kterému Univerzita Karlova směřovala, a to v této spolupráci nepokračovat," uvedl Zima. Akademickému senátu UK chce Zima navrhnout vznik komise, která připraví kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery. Tématem financování a sponzoringu se bude akademický senát zabývat na zasedání 18. října. Členy komise by měl navrhnout akademický senát.

Místo v komisi podle Zimy již přijal Jiří Přibáň z britské univerzity v Cardiffu, který UK ve středu za smlouvu kritizoval. Univerzita podle něj spojením s Home Creditem ztrácela morální kredit a vzdal se proto členství v Čestné radě absolventů. Rektor Zima Přibáňovi v osobním dopise napsal, že jeho kroku lituje.

Home Credit, který patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Podporovány měly být zejména Matematicko-fyzikální fakulta UK a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

Stovky studentů a pracovníků univerzity vyzvaly dnes rektorát, aby od smlouvy odstoupil. Kritizovali zejména to, že se firma Home Credit "neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí". Studenti různých fakult také požadovali, aby akademický senát do budoucna stanovil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek UK může do budoucna navazovat komerční spolupráci, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno. Ve středu smlouvu kritizovala i filozofická fakulta.

Univerzita už ve středu uvedla, že smlouva žádným způsobem neporušuje zásady akademických svobod. Dnes rektor poděkoval všem zástupcům akademické obce za velmi otevřenou, kritickou, ale také korektní diskusi. "Je to podle mě ten nejvyšší důkaz nezávislosti a svobody akademického prostředí UK," dodal.

Zastupitel Prahy 5 Adam Rut (Piráti) vyhlásil na facebooku pro univerzitu veřejnou sbírku. Chce tak shromáždit 1,5 milionu korun, které firma slíbila univerzitě během tří let poskytnout. Do dnešních 17:30 se na účtu Milion a půl pro Karlovku shromáždilo přes 130.000 korun.