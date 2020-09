Holoubek nebere reprezentaci jako největší výzvu v kariéře

Olomouc - Trenér David Holoubek nebere dočasné vedení české fotbalové reprezentace, s níž v pondělí nastoupí v Olomouci v Lize národů proti Skotsku, jako největší výzvu v kariéře. Nenadálá situace mu připomněla začátek angažmá ve Spartě před čtyřmi lety. Věří, že narychlo poskládané mužstvo odvede maximum, přestože Skotsko vzhledem k okolnostem považuje za favorita.

V původním výběru národního mužstva, které v pátek vstoupilo do druhého ročníku Ligy národů výhrou 3:1 na Slovensku, se objevily dva případy koronaviru - oba u členů realizačního týmu. Jeden pozitivní nález oznámila reprezentace ve středu ještě v Praze, druhý pak odhalily kontrolní testy v Bratislavě před pátečním zápasem.

Národní celek utkání odehrál, ale po diskuzích s hygienou byl sraz kvůli obavám z dalšího šíření nemoci předčasně ukončen, byť všichni hráči měli i kontrolní odběry negativní. Do izolace s původním výběrem zamířil také kouč Šilhavý.

Jeho místo dočasně zaujal trenér národního týmu do 18 let Holoubek. Nečekanou příležitost ale nevnímá jako největší výzvu v kariéře. "Jsem tady zase nějakou shodou okolností a shodou toho, že se něco událo. Toho, co tady mezi námi neustále je a co nás furt omezuje, nás trenéry, fanoušky i vás novináře," řekl Holoubek na online tiskové konferenci.

"Byl jsem požádán, abych tu roli na ten jeden zápas přijal. Samozřejmě jsem to přijal, protože jsem zaměstnanec FAČR (fotbalové asociace) a chtěl jsem se toho zhostit společně s realizačním týmem U20 co nejlépe," uvedl čtyřicetiletý kouč.

V trochu podobné roli se ocitl v září 2016, kdy se po odvolání Zdeňka Ščasného ujal role trenéra Sparty. V prvním zápase pod jeho vedením Letenští zdolali v základní skupině Evropské ligy Inter Milán 3:1.

"Úplně bych to nesrovnával. Určitě mě to napadlo, takové lehké déj? vu, ale tahle doba je divná, špatná a dělá takové neplechy nám všem. Úplně to tak necítím, že bych se vracel zpátky k Interu. Teď jsem tady, zítra hrajeme utkání a pokusíme se ho zvládnout takovým výkonem, abychom byli úspěšní," konstatoval Holoubek.

Na sestavení týmu, v němž je 20 z 23 hráčů nováčky, měl pět hodin. "Bylo to velice dynamické, rychlé. Chtěl bych tímto poděkovat všem klubům a trenérům, kteří mi umožnili, abychom vůbec byli schopní nominovat tyto hráče. Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří v tu dobu měli volné víkendy a s nominací nepočítali a přijížděli sem ze všech koutů České republiky. Jejich odezva byla velice pozitivní. Mají chuť, ochotu a touhu hrát za Českou republiku," prohlásil rodák z Humpolce.

"Jistí si nejsme s ničím. Nicméně ti hráči, kteří zítra zasáhnou do utkání a ti, které tady máme, jsou odhodlaní se maximálně o výsledek poprat. Myslím si, že ač Skotsko bude zřejmě favorit nebo je favorit, nenecháme nikomu nic zadarmo. To v žádném případě," řekl Holoubek.

Navzdory krátké době, kterou na sestavení mužstva měl, je s výběrem spokojený. "V tuhle chvíli je to asi nejlepší možný sestavený tým, který se nám podařil svolat a doufám, že to uvidíte zítra na hřišti," uvedl někdejší kouč Liberce a Ružomberoku.