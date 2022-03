Hollywood zastavil premiéry filmů v Rusku včetně Batmana

ČTK/AP/Joel C Ryan

Ilustrační foto - Herci Robert Pattinson (vlevo) a Zoe Kravitzová pózují fotografům před promítáním filmu "The Batman" v Londýně 23. února 2022.

Ilustrační foto - Herci Robert Pattinson (vlevo) a Zoe Kravitzová pózují fotografům před promítáním filmu "The Batman" v Londýně 23. února 2022. ČTK/AP/Joel C Ryan

New York - Společnost Warner Bros. se rozhodla zrušit premiéru filmu "The Batman" v Rusku jen několik dní před jeho uvedením do kin. A netopýří muž není jediný, kdo ruských kin nedoletí. Po ruské invazi na Ukrajinu se Hollywood rozhodl zastavit distribuční plány v Rusku, napsala dnes agentura AP.

Společnosti Warner Bros., Walt Disney Co. a Sony Pictures v pondělí oznámily, že "pozastavují" uvádění svých filmů v Rusku. Všechna tato studia měla v plánu uvést v příštích týdnech významné filmy s chystanou mezinárodní premiérou.

Patří mezi ně i zmíněná nová verze Batmana v režii Matta Reevese s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. V pátek bude mít tento snímek premiéru v Severní Americe a na řadě dalších míst světa; čeští diváci se ho dočkají už o den dříve - ve čtvrtek třetího března.

"Vzhledem k humanitární krizi na Ukrajině společnost WarnerMedia pozastavuje uvedení svého celovečerního filmu The Batman v Rusku," uvedl mluvčí studia v prohlášení. "Vývoj situace budeme i nadále sledovat. Doufáme v rychlé a mírové řešení této tragédie," dodal.

Krok společnosti Warner Bros. navázal na podobné pondělní rozhodnutí společnosti Walt Disney. Studio plánovalo v Rusku uvést desátého března animovaný dobrodružný film společnosti Pixar Proměna.

"Vzhledem k nevyprovokované invazi na Ukrajinu a tragické humanitární krizi pozastavujeme uvádění filmů do kin v Rusku, včetně snímku Proměna od společnosti Pixar," uvedl v prohlášení mluvčí společnosti Disney.

"Budoucí obchodní rozhodnutí přijmeme na základě vývoje situace. Do té doby vzhledem k rozsahu nastalé uprchlické krize spolupracujeme s našimi partnery z nevládních organizací na poskytování naléhavé pomoci a další humanitární pomoci uprchlíkům," oznámila firma.

Ukrajinská filmová akademie už v sobotu vyzvala k mezinárodnímu bojkotu ruského filmového průmyslu. Americká obchodní asociace Motion Picture Association (MPA) v pondělí odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu.

"Jménem našich členských společností, které stojí v čele filmového, televizního a streamovacího průmyslu, vyjadřujeme co nejsilnější podporu živé ukrajinské tvůrčí komunitě, která si stejně jako všichni lidé zaslouží žít a pracovat v míru," uvedla MPA v prohlášení.

Rusko není pro Hollywood klíčovým trhem, ale v celosvětovém měřítku se obvykle řadí do první desítky zemí co do kasovních tržeb. Nedávný hit společnosti Sony Spider-Man: Bez domova, který celosvětově utržil na vstupenkách celkem 1,85 miliardy dolarů (více než 41,5 miliardy korun), vydělal v Rusku 46,7 milionu dolarů.

Nejnovější premiéra společnosti Sony, dobrodružný film Uncharted s Tomem Hollandem, za poslední dva týdny v Rusku vydělala asi 20 milionů dolarů. A právě společnost Sony se připojila ke krokům, které podnikly společnosti Disney a Warner Bros.

"Vzhledem k probíhajícím vojenským akcím na Ukrajině a z nich plynoucí nejistotě a humanitární krizi, která se v tomto regionu odehrává, pozastavujeme naše plánované uvedení do kin v Rusku, včetně nadcházejícího uvedení filmu Morbius," uvedla společnost Sony v prohlášení s odkazem na spin-off Spider-Mana, který bude mít premiéru na začátku dubna.

"Naše myšlenky a modlitby jsou se všemi, kteří byli touto krizí zasaženi, a doufáme, že bude rychle vyřešena," dodala Sony v prohlášení.