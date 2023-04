Holaň: Hrana úspěchu a neúspěchu byla tenká jako žiletka

Ostrava - Přestože se hokejisté Vítkovic po dvanácti letech prokousali do semifinále extraligy, jejich zklamání z vyřazení v sérii s Hradcem Králové to nezmírnilo. Rozhodující sedmý duel prohráli na svém domácím ledě 1:2 v prodloužení a rozplynul se jim tak sen na finále i historický obrat série z 0:3.

"Bohužel misky vah byly strašně těsné a hrana úspěchu nebo neúspěchu byla tenká jako žiletka. Dneska se to překlopilo na stranu Hradce, já mu gratuluju k postupu do finále a před námi je zase nějaká cesta, o které je potřeba přemýšlet," řekl vítkovický trenér Miloš Holaň, jehož tým obsadil v konečném pořadí čtvrté místo za bronzovými Pardubicemi.

Přes porážku v sedmém utkání svůj tým pochválil. "První třetina nebyla podle našich představ. Dostali jsme ve druhé třetině gól, ale pak jsme se nakopli přesilovkou a potom si myslím, že jsme hráli lépe než soupeř. Měli jsme spoustu šancí, ale nedokázali jsme vstřelit další gól. Aleš Stezka nám dal obrovskou šanci utkání vyhrát tím, jak chytil trestné střílení. Myslím, že dneska jsme zklamali v přesilových hrách, kterých jsme měli dostatek na to, abychom utkání rozhodli," hodnotil Holaň.

Pět ze sedmi zápasů se rozhodovalo v nastaveném čase. V šedesáti minutách Vítkovice i Hradec vyhrály po jednom utkání. "Obrovsky vyrovnaná série, spousta prodloužení. Byl bych ale posera, kdybych tady někoho z mužstva hanil, protože za celou sezonu musím všem poděkovat. I vedení klubu, celé Ostravě, fanouškům, hlavně těm hráčům a realizačnímu týmu za to, co jsme tady za ten rok dokázali za práci. Je fajn, že Ostrava zase začala žít hokejem a že jsme tady toto pro fanoušky dokázali," mínil Holaň.

Mrzelo ho, že Vítkovicím se nepodařil závěrečný obrat. "I když se na to asi zapomene, že jsme to dotáhli z 0:3 na 3:3, protože ta pohádka by byla ideální, kdyby to skončilo 4:3 pro nás. I tak ale obrovské poděkování hráčům za výkon, za to, co tam nechali. Jak jsem už řekl, miska vah byla vyrovnaná a mohlo to dopadnout na opačnou stranu," zopakoval Holaň.

Měl naopak radost z toho, že jeho svěřenci si po celou sezonu dokázali zachovat herní tvář a styl hokeje založený na týmovosti. "My jsme se prezentovali celou sezonu týmově, to tam zůstalo. To, že jsme byli takoví ti ostravští chachaři, kteří bojovali a nechali tam srdce, se i v play off ukázalo. Měli jsme srdce na pravém místě. Kolik hráči vyždímali ze sebe sil... Někdy to ale nevyjde," povzdechl si Holaň.