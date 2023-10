Hokejový útočník Smoleňák se po více než 12 letech vrací do Kladna

Kladno - Útok hokejistů Kladna posílil Radek Smoleňák. Do posledního celku extraligové tabulky přichází z Hradce Králové, který ještě v minulém ročníku dovedl v roli kapitána do finále play off. Do mateřského klubu se šestatřicetiletý Smoleňák vrací po více než 12 letech. Premiéru po návratu může prožít v pátek shodou okolností právě proti Východočechům. Rytíři o jeho příchodu informovali na klubovém webu.

"S Radkem jsme byli průběžně v kontaktu od léta a na začátku sezony, kdy se vyjasnila jeho pozice v Hradci, jsme se k jednáním vrátili. Jsem rád, že to dopadlo a Radek se vrací na Kladno. Zkvalitní naši hru v předbrankovém prostoru, pomůže hlavně v přesilovkách," uvedl sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

Dres Středočechů oblékal pražský rodák naposledy v sezoně 2010/11, kdy se vrátil ze zámoří. Tehdy se Smoleňák, na jehož kontě je i sedm startů v NHL za Tampu Bay a Chicago, dohodl se Spartou, ale koncem ledna byl v rozehrané sezoně vyměněn do Kladna za jiného útočníka Francouze Sachu Treilleho a klubu pomohl k záchraně.

"Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se o tom celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci. Vracím se tam, odkud pocházím. Kdekoliv jsem byl po světě za všechny ty roky, vždycky jsem cítil, že patřím sem na Kladno a jsem rád, že se můžu vrátit domů," prohlásil Smoleňák před dnešním prvním tréninkem s Rytíři.

V Kladně se může těšit na výrazně větší prostor na ledě. Již v průběhu minulého ročníku ztratil v týmu Mountfieldu stabilní místo v sestavě. I vinou zranění odehrál v základní části a play off v součtu jen 39 zápasů, v nichž si připsal 12 bodů za osm branek a čtyři nahrávky. V této sezoně si musel na první start počkat do 6. kola, v Třinci odehrál necelých 12 minut a při výhře 5:0 nebodoval. Klub již předtím avizoval, že jeho případnému odchodu nebude stát v cestě.

"Tato situace a odchod Radka je pro mě velmi silnou záležitostí. Jedná se o našeho historicky nejlepšího střelce a v tuto chvíli i osobnost, která u nás působila více než šest let a odvedla spoustu dobré práce na ledě i mimo něj," řekl generální manažer východočeského klubu Aleš Kmoníček.

Před Smoleňákem, jenž má zkušenosti také z Finska, Švédska, KHL a Švýcarska, je dost možná pikantní první start na staronové adrese. V pátečním 8. kole totiž Kladno hostí Hradec Králové. "Pokud do té doby budou dotaženy všechny formální náležitosti, nastoupí v obnovené kladenské premiéře už v pátek večer právě proti týmu, z nějž přichází," uvedli Rytíři.