Hokejový obránce Košťálek prodloužil smlouvu s Pardubicemi do roku 2027

Pardubice - Hokejový obránce Jan Košťálek prodloužil smlouvu s Pardubicemi do konce sezony 2026/27. Sedmadvacetiletý Košťálek přišel loni do Dynama ze Sparty a podepsal tříletý kontrakt. V novém působišti se stal nejproduktivnějším bekem extraligy v základní části se 41 body za osm branek a 33 asistencí z 53 zápasů.

"Podepsání Honzy Košťálka nám udělalo velkou radost. Honza potvrdil potenciál, kvůli kterému jsme ho sem vzali. V základní části vyhrál bodování beků, čím ukázal svoji kvalitu. Na délce kontraktu je vidět, že si vzal Pardubice za svůj klub a chce s ním mířit velmi vysoko. Na další spolupráci s ním se těšíme," řekl klubovému webu sportovní ředitel Dušan Salfický.

"Zvykl jsem si rychle, díky ostatním klukům tu mám skvělé podmínky, zázemí je tady vynikající. Chci co nejvíc vyhrávat a vrátit Dynamo na vrchol, kde vždycky bývalo. Letošní sezona mi výborně sedla, dávali jsme hodně gólů, hráli ofenzivní hokej, což mi vyhovuje," uvedl Košťálek, který má nejdelší platnou smlouvu v týmu Dynama. "Má jistotu, že si zahraje i v nové aréně," uvedl na twitteru majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Košťálek má v extralize na kontě 217 zápasů a 119 bodů za 43 branek a 76 asistencí. Do Sparty se vrátil před sezonou 2008/09 po šesti letech v Severní Americe. Po třech sezonách v Rimouski v juniorské QMJHL se snažil prosadit do Winnipegu, který si jej vybral v roce 2013 ve čtvrtém kole draftu na 114. pozici. Když po třech letech na farmách v AHL v Manitobě a ECHL v Jacksonville příležitost v NHL nedostal, vrátil se do extraligy. V české reprezentaci sehrál devět zápasů s bilancí dvou gólů a tří asistencí.

