Hokejové zápasy pod širým nebem ani letos ve Špindlerově Mlýně nebudou

Praha - Hokejové zápasy pod širým nebem se ani letos ve Špindlerově Mlýně neuskuteční. Akce bude podle informací ČTK kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením opět odložena. Organizátoři D+D Real Winter Hockey Games své rozhodnutí oficiálně oznámí během dneška.

Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru se příští týden měla odehrát dvě extraligová utkání, Kladno se mělo utkat s Pardubicemi a Sparta s Hradcem Králové. Vedle toho se v krkonošském středisku měl uskutečnit zápas první ligy Vrchlabí - Vsetín a duely parahokejistů Česka a Slovenska, česko-slovenských legend a ženské reprezentace s výběrem univerzitní ligy. Program, který měl začít 7. prosince, bude přeložen do další sezony.

Opakuje se tak situace z loňska, kdy musela být akce přeložena ze stejného důvodu. Tentokrát už ale mají organizátoři ve Špindlerově Mlýně téměř celý areál s kapacitou 7500 diváků připravený. Podle vládních opatření z minulého týdne by však na jednotlivé zápasy akce, na jejímž pořádání se podílel i hvězdný útočník a majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr, mohlo přijít maximálně tisíc fanoušků.

Před začátkem sezony Andrea Bársony z pořadatelské agentury Eniva věřila, že jsou organizátoři připraveni na všechny možnosti. "Připravujeme se na všechny varianty. Máme covidového manažera, který vše sleduje a chceme, aby se tento rok akce uskutečnila. Věřím, že se nebude opakovat to, co minulý rok. Přeji si, abychom zápasy odehráli narvané s diváky. To je náš sen," řekla Bársony na červencové tiskové konferenci.