Hokejové MS v Rize by se mohlo hrát příští týden už s diváky

Riga - Hokejové mistrovství světa v Rize by se mohlo už ve druhé polovině příštího týdne hrát s fanoušky v hledišti. Lotyšský parlament na svém čtvrteční jednání rozhodl, že přes varování epidemiologů a lékařských odborníků dává pokyn vládě, aby umožnila divákům účast na utkáních v Aréně Riga a Olympijském sportovním centru. Prezident tamní hokejové federace Aigars Kalvitis řekl, že reálná se zdá být účast domácích příznivců nejdříve na čtvrtečním duelu se Spojenými státy americkými.

"Doufám, že uvidíme fanoušky v arénách od čtvrtka," řekl Kalvitis serveru eng.lsm.lv. Podle něj musí organizátoři šampionátu společně s vládou ještě na základě rozhodnutí parlamentu vyřešit technicky, jak diváky do hlediště dostat a dodržet všechna opatření proti šíření nemoci covid-19. Povolení by mělo platit i pro zahraniční fanoušky, kteří by ale museli splnit platná nařízení pro vstup do Lotyšska.

MS v Rize, kde hraje po lednovém odebrání části turnaje Minsku všech šestnáct účastníků, startuje dnes čtyřmi duely. Česká reprezentace začne ve skupině A od 15:15 SELČ proti Rusku, domácí Lotyši budou hrát v 'béčku' s Kanadou. Podle Kalvitise domácí fanoušci zřejmě nebudou ještě moci ani na nedělní zápas s Kazachstánem či na pondělní s Itálií.

Podle rozhodnutí parlamentu by mohli být do haly i přesto, že se jedná o uzavřené prostory, vpuštěni diváci, kteří jsou minimálně dva týdny po dokončení očkování vakcínou registrovanou Evropskou lékovou agenturou, mají 22 až 90 dní od první dávky vakcíny AstraZeneca nebo hned po její druhé dávce, anebo mají potvrzení, že prodělali covid v posledních 180 dnech.