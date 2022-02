Hokejová reprezentace trénovala bez Sobotky, proti Švýcarsku by ale měl hrát

Peking - Útočník Vladimír Sobotka chyběl na dnešním tréninku hokejové reprezentace na olympijských hrách Pekingu. Čtyřiatřicetiletý hráč pražské Sparty se necítil dobře, proto odpočíval. V úterním zápase předkola play off proti Švýcarsku by ale měl hrát.

"Vláďa měl drobnou zdravotní indispozici. Byl trochu zesláblý, nechali jsme ho odpočinout. Vyspí se a pevně věřím, že zítra do zápasu bude fit," řekl trenér Filip Pešán novinářům. Podle neoficiálních informací souvisí Sobotkovy problémy s jídlem. "Určitě to není tak fatální, že by to mělo mít vlit. Jsem přesvědčený, že nastoupí," doplnil kouč.

Kdyby zkušený útočník přece jen do hry nezasáhl, zřejmě by jej ve druhé formaci nahradil Radan Lenc, jenž dnes trénoval společně s Romanem Červenkou a Janem Kovářem. "Mělo by to vliv i na přesilovku. Samozřejmě, že určité varianty máme připravené. Ale jak jsem řekl, počítáme s tím, že bude hrát," uvedl Pešán.

Na ledové ploše vedle Sobotky chyběl i asistent trenéra Jaroslav Špaček, který sledoval souběžný trénink Švýcarska. "Stejně jako oni před minulým utkáním jsme chtěli případně využít každou malou věc, která by nám mohla pomoct," řekl Pešán.

Český tým hrál se Švýcarskem ve skupině a zvítězil 2:1 po samostatných nájezdech. Před utkáním Švýcaři monitorovali poslední trénink Pešánova výběru. "Šlo o to, že hrál Malgin a my jsme chtěli zjistit, kdyby dělali náhodou přesilové hry, jestli na ně bude mít vliv. Je to drobný detail, který nám může pomoct," uvedl kouč české reprezentace.