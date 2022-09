Hokejová Plzeň prošla v létě velkou obměnou, klub chce tradičně do play off

Plzeň - S výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezony hokejisté Plzně. Cíl Západočechů je však tradiční - postoupit do play off. A ideálně dál než v předešlých dvou letech, kdy skončili již v předkole.

"Doufám, že nás čeká atraktivní sezona a že budou góly. Změna byla veliká, osm kluků odešlo a s nimi odešly góly. Ale máme kluky, kteří je také dávat umí," uvedl generální manažer klubu Martin Straka na dnešní tiskové konferenci. "Když budeme sedmí a postoupíme do play off, do čtvrtfinále, tak si myslím, že budeme všichni spokojení," doplnil jej sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Tým opustili obránci Peter Čerešňák, Jakub Kindl, Dominik Graňák, Viktor Lang a útočníci Michal Bulíř, Gustaf Thorell, Filip Přikryl, Martins Dzierkals, Pavel Musil a Jan Dufek. V případě Čerešňáka a Bulíře tak přišel o klíčového beka a nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony.

Na jejich místa přišli obránci Petr Zámorský, Jan Piskáček, Michal Houdek, Marek Baránek, Martin Vitaloš a útočníci Samuel Bitten, Zdeněk Sedlák, Aleksi Rekonen, Kryštof Hrabík a Nicolai Meyer.

"Přišli typově trochu jiní hráči a budeme sázet na týmovost," uvedl Vlasák s tím, že produktivitu očekává zejména od cizinců Rekonena a Meyera, kteří mají s Tomášem Mertlem tvořit silnou elitní formaci.

Vlasák také věří novému kapitánovi Janu Schleissovi a Ludwigu Blomstrandovi. "Těch kluků musí být víc. My jsme vždy měli jednoho nebo dva dominantní lídry. To teď nemáme a vsadili jsme na to, že bychom to měli rozložit. A i ti kluci, kteří říkali, že tolik prostoru neměli, tak teď je na nich, aby ukázali, že produktivitu mohou taky odtáhnout," řekl ČTK.

V přípravě Plzeň odehrála osm zápasů, v nichž si připsala čtyři výhry. "Příprava splnila, co jsme chtěli. Začátek nebyl vůbec dobrý, což ale šlo ruku v ruce s tím, že kádr prošel velikou obměnou. Časem se ale začaly objevovat věci, které chceme. Výsledkově i herně se poté záměr začal naplňovat a věřím, že to přeneseme i do soutěže a budeme nepříjemní pro jakýkoliv tým," uvedl trenér Václav Baďouček.