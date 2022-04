Hokejová osmnáctka potřebuje jednu výhru k medaili, v semifinále MS vyzve USA

Landshut (Německo) - Česká hokejová osmnáctka má díky čtvrtfinálovému triumfu nad Švýcary velkou příležitost, aby ukončila osmileté čekání na medaili z mistrovství světa. K zisku cenného kovu potřebuje během nadcházejícího víkendu vyhrál alespoň jeden ze dvou zápasů. V sobotu vyzvou svěřenci kouče Jakuba Petra od 14:30 největší favority na zlato Američany, v neděli se pak utkají s jedním z druhé semifinálové dvojice, kterou tvoří Švédsko a Finsko (18:30). Buď o zlato v souboji úspěšných semifinalistů, nebo o bronz v duelu zklamaných.

Američané v dosavadním průběhu turnaje naplno potvrzují nejvyšší ambice. Základní skupinu ovládli bez ztráty jediného bodu s celkovým skóre 24:7. Ve čtvrtfinále rozstříleli Lotyšsko 13:3. Určitou výhodou českého týmu může být, že sílu soupeře již v Německu poznal na vlastní kůži. Ještě po 25 minutách Češi vedli, ale nakonec prohráli jednoznačně 2:6.

"Nevím, jak to může vypadat, ale my rozhodně nechceme stejný zápas. Chceme hrát lépe. Co je k tomu zapotřebí? Musíme utkání odehrát bez chyb, to víme. Abychom měli šanci být úspěšní, musí ho všichni kluci zvládnout absolutně bez chyby s nějakou přidanou hodnotou směrem dopředu, až pak se můžeme bavit o dobrém výsledku,“ řekl asistent trenéra Darek Stránský.

Sílu soupeře spatřuje především v jeho kompaktnosti a sehranosti. "Hrají pospolu. Je to takový 'klubový tým', nebo jak to jinak nazvat. Takže je tam sehranost, pohyb. Na svůj věk jsou ti hráči mimořádně vyspělí herně i takticky. V tom mančaftu moc chyb nyní, ale budu se opakovat: Naši kluci hrají fakt dobře a jsme přesvědčeni, že nějaké šance jsou," prohlásil Stránský.

Čím dále lepší soudržnost ale cítí i z českého týmu. "Tým se v průběhu sezony vyvíjel. Ne všichni absolvovali všechny akce, ale na závěr cítíme, že mančaft si k sobě našel cestu i lidsky," podotkl Stránský.

Medaile by byla kýženou odměnou. Od stříbra z MS 2014, kdy mužstvo vedl - stejně jako i nyní - v roli hlavního kouče Jakub Petr, se povedlo české osmnáctce proklouznout mezi nejlepší kvarteto jen jednou. Před čtyřmi lety ale skončila čtvrtá. "Medaile je blízko, ale nevíme, jestli je blíž, nebo dál. Je potřeba vyhrát, a to nejlépe dvakrát," podotkl Stránský.

Týmu odhodlání nechybí. "S Američany jsme ve skupině odehráli dobrý zápas, ale udělali jsme dost individuálních chyb. Medaile je hodně blízko. Dáme góly, Jirka Kulich dá zase nějaké v přesilovkách, zlepšíme hru pět na pět, vyhrajeme, odvezeme si domů cenný kov a ukážeme, že český hokej je pořád dost kvalitní," prohlásil nabuzeně útočník Šimon Slavíček.