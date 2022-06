Hokejisty Sparty posílí brankář Kořenář, do extraligy se vrací ze zámoří

Praha - Hokejisty extraligové Sparty posílí brankář Josef Kořenář, který se do extraligy vrací ze zámoří. Čtyřiadvacetiletý gólman v minulé sezoně působil na farmách Arizony, nastoupil ale i do dvou zápasů dresu Coyotes v NHL. Kořenář ve Spartě doplní Jakuba Kováře, jehož Pražané také nově angažovali.

"Když se objevila možnost za výhodných podmínek angažovat mladého gólmana se zkušenostmi z NHL, který měl velký zájem chytat za náš klub, rychle jsme se s Pepou domluvili," uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka na klubovém webu. Kořenář podepsal se Spartou dvouletou smlouvu. "Do příští sezony tak půjdeme se silným tandemem gólmanů, které v případě potřeby doplní další mladí a talentovaní brankáři," doplnil Hlinka.

Bývalý juniorský reprezentant odešel do zámoří v roce 2016, po sezoně v juniorské soutěži USHL se vrátil do Jihlavy. Po roce se ale vrátil do USA a chytal na farmě San Jose. Před dvěma lety krátce působil v extraligovém Třinci, poté ale podepsal se San Jose novou roční smlouvu a následně si připsal i první starty v NHL. Minulý ročník strávil v organizaci Arizony. Momentálně má Kořenář na kontě dvanáct startů v NHL.

"Už během sezony jsem začal přemýšlet o návratu ze zámoří. Kvůli válce se všechno hodně urychlilo a rozhodl jsem se vrátit zpět domů. Na stole jsem měl tři zajímavé nabídky, ze kterých jsem se rozhodl právě pro Spartu. Jsem rád, že to vyšlo právě takhle. Jsem za nabídku Sparty moc rád," uvedl Kořenář. Ve hře bylo i pokračovaní kariéry v zámoří. "Nechtěl jsem ale žít až do léta v nejistotě. Domluva se Spartou mi dávala smysl. Ještě nezačalo léto a už vím, kde budu příští dvě sezony působit," doplnil rodák z Pelhřimova.

Sparta sice v létě angažovala i zanedlouho čtyřiadvacetiletého Adama Brízgalu a pod smlouvou má i o čtyři roky mladšího Oldřicha Cichoně, v sezoně by ale měla spoléhat na dvojici Kovář - Kořenář. "Věřím, že v týmu budu mít svou roli a nebudu se muset bát, že by mě vytrejdovali do jiného týmu. S Jakubem jsme se poprvé potkali až v úterý na tréninku. Máme za sebou krátký čas v posilovně a na pukometu. Teď se budeme vídat mnohem častěji," dodal Kořenář.