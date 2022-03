Hokejisty Liberce a Pardubic čeká boj o zachování postupových nadějí

Praha - Hokejisty Liberce a Pardubic čeká v pokračování čtvrtfinálových sérií play off extraligy tuhý boj o zachování a posílení postupových nadějí. Oba celky, jimž se podařilo zvládnout předkolo, prohrály úvodní dva zápasy v arénách soupeřů. Bílí Tygři nenašli recept na Spartu, Dynamo se bude snažit odčinit zejména závěr úterního duelu v Českých Budějovicích. Při vedení 2:1 totiž Pardubičtí inkasovali dvakrát během poslední minuty a prohráli 2:3. Třetí zápasy se odehrají v Liberci a Pardubicích v pátek, čtvrté na stejných stadionech v sobotu.

Bílí Tygři dvakrát v Praze prohráli, ale nevzdávají se a věří, že sérii doma vyrovnají. "V klidu si to rozebereme, trenéři určí taktiku a půjdeme do toho. Není to poprvé, co tým v play off prohrává 0:2 po venkovních zápasech. Vše je otevřené. Dokud to není 4:0, tak bojujeme a necháme tam všechno," řekl útočník Jaroslav Vlach.

Klíčem k úspěchu bude disciplinovanost. Liberec inkasoval už pět branek v oslabení. "Musíme se vyvarovat faulů. Je to klišé, ale tak to je. Sparta má hráče, kteří umí přesilovky využít. Klíč k tomu, abychom nedostali gól v přesilovce, je nebýt vyloučený," podotkl Vlach.

V obrat věří i trenér Patrik Augusta. "Série nekončí. Připravíme se na pátek," vyhlásil už v úterý. "Potřebujeme ale, abychom dali také nějaký gól při hře pět na pět," poukázal Augusta na fakt, že Liberec zatím oba své góly ve čtvrtfinále vstřelil v početní výhodě.

S respektem k síle soupeře na sever Čech pojede i Sparta. Pražané budou v Home Credit Areně hájit sérii devíti výher, naposledy v extralize prohráli 20. února po nájezdech s Vítkovicemi. "Pamatujeme si sérii z loňského roku, bude to opět urputný souboj," připomněl útočník Vladimír Sobotka, že týmy se utkaly v semifinále před rokem a Tygři vyhráli 4:3 na zápasy poté, co prohospodařili vedení v sérii 3:0.

"Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Jedeme na vlně a chceme vyhrávat. Soupeř se ale rozhodně sám neporazí. Musíme na sobě stále pracovat a zlepšovat se. V týmu mají řadu zkušených hráčů, kteří tvoří hru," dodal Sobotka. Očekává vyrovnaný boj jako v úterý, kdy Sparta vyhrála 3:2 a navázala tak na drtivé úvodní vítězství 7:0.

Zápasy na jihu Čech byly naproti tomu velmi vyrovnané. A v úterý už se zdálo, že Dynamo si alespoň jednu výhru odveze. Motor otočil zápas z 1:2 na 3:2 brankami v čase 59:19 a 59:51.

"Prohra v druhém zápase byla samozřejmě rána, ale myslím, že jsme silný tým. Věřím, že se z toho dokážeme oklepat a sebrat. Hrajeme teď dva zápasy doma a budeme chtít oba vyhrát. Bude nás hnát deset tisíc lidí. Úterní výkon byl dobrý a budeme v tom chtít pokračovat. Věřím, že to otočíme," prohlásil pardubický kouč Richard Král.

"Musíme hrát stejně. Za mě jsme hráli super. Jediné, co nás trápilo, je koncovka. Měli jsme trochu smůly, ale musíme tomu jít znova naproti. Věřím, že nám to tam bude padat, dáme víc gólů a České Budějovice přehrajeme. Nehráli jsme špatně, jediné co, tak musíme zdůraznit koncovku," doplnil kapitán Patrik Poulíček.

Jihočeši se bez přehnané euforie drží při zemi. "Je to 2:0, to nic neznamená. S tím ještě nikdo nic nevyhrál. Pokračuje se dál, série se přesouvá do Pardubic. Věřím, že tam určitě také budou fantastičtí fanoušci, výborná kulisa. Jsou to dva kvalitní týmy, co proti sobě hrají. Těšíme se na to," podotkl trenér českobudějovického týmu Jaroslav Modrý.

"Teď je to dobrá situace, ale 2:0 pořád není 4:0 nebo 4:1. Člověk v play off potřebuje čtyři zápasy a my zatím máme jen dva. Pardubice chtějí vyhrát titul, mají podle toho složený kádr a majitel na ně bude vyvíjet velký tlak. Samozřejmě jsou teď pod tlakem, ale my jsme taky silní. Taky chceme tuhle soutěž vyhrát - stejně jako každý," řekl brankář Dominik Hrachovina.