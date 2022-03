České Budějovice uspěly v Pardubicích 2:1 a jsou výhru od semifinále

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice, 25. března 2022 v Pardubicích. Zleva Roman Vráblík z Českých Budějovic, Robert Říčka z Pardubic, David Cienciala z Pardubic a Jan Štencel z Českých Budějovic.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice, 25. března 2022 v Pardubicích. Zleva Roman Vráblík z Českých Budějovic, Robert Říčka z Pardubic, David Cienciala z Pardubic a Jan Štencel z Českých Budějovic. ČTK/Taneček David

Pardubice - Hokejisté Českých Budějovic uspěli ve třetím čtvrtfinále play off v Pardubicích 2:1, vedou v sérii 3:0 a jediná výhra je dělí od první účasti v semifinále extraligy od roku 2008. Motor vedl díky brankám Josefa Koláčka a Milana Gulaše 2:0, za Dynamo snížil 140 sekund před koncem David Cienciala. Jihočeši mohou rozhodnout už v sobotu, kdy se hraje od 17:00 v Pardubicích čtvrtý duel.

Domácí nastoupili bez útočníka Adama Musila, který po úterním druhém zápase na jihu Čech skončil v nemocnici a v sestavě chyběli také bek Jan Zdráhal a forvard Ondřej Matýs. Zařadili se do ní útočníci Tomáš Urban a Tomáš Kaut, který strávil celou sezonu v prvoligovém Vrchlabí. Motor se musel obejít pro jednozápasový distanc v ofenzivě bez Jiří Ondráčka a naskočil Koláček. Jubileum oslavil bek hostů Jan Piskáček, který nastoupil k 500. zápasu v extralize.

Jako první ohrozil domácího Frodla Holec, na druhé straně si Hrachovina poradil s Říčkovou střelou. Ve 4. minutě po Camarově akci nepřekonal gólmana Motoru u pravé tyče Blümel. Vzápětí se hostí ubránili i při Gulašově trestu a Hrachovina vytěsnil Poulíčkovu ránu. V čase 10:09 se radovali z vedení hosté. Koláčkovi sice střela z pravého kruhu nesedla, ale puk prošel za přesouvajícího se Frodla. Hned ve svém premiérovém utkání v extraligovém play off tak oslavil branku.

Ve 14. minutě atakoval Říčka Vráblíka, Štencel na to zareagoval neadekvátně krosčekem do obličeje pardubického kanonýra a beka Motoru šel mstít Kousal. Štencel sice dostal trest na pět minut a do konce utkání, ale po při dvouminutových trestech i pro pardubické aktéry hráli domácí nejdříve dvě minuty v oslabení. Při něm mohl zvýšil Gulaš, jenže Frodl zasáhl proti jeho zakončení zblízka lapačkou. Při přesilovce Dynama nedokázali překonat Hrachovinu Cienciala ani Kaut a potom v 19. minutě neuspěl ani Paulovič díky obrannému zákroku Percyho.

Posledních deset sekund první třetiny se kvůli rozbitému mantinelu dohrávalo až po pauze. Na startu druhé části prověřil Frodla opět Gulaš, ale jinak se hrálo dlouho bez šancí. Ve 30. minutě šel pykat Štich a hostům pomohla po Ciencialově střele v přesilové hře levá tyč. Dynamo se tlačilo za vyrovnáním marně a naopak v 38. minutě se radovalo Motor. Gulaš z levé strany z těžkého úhlu přes stínícího Holce překonal Frodla. Pardubice se neprosadily ani při následném Vráblíkově trestu.

Marné dobývání Hrachovinovy branky ze strany Dynama pokračovalo i v poslední třetině. Motor se ubránil i při Pechově vyloučení, v 50. minutě neuspěl ani Říčka a o chvíli později nedovolil Šenkeřík skórovat Paulovičovi. Hrachovina kapituloval až 140 sekund před koncem, kdy se při power play po Válově střele prosadil Cienciala. Těsný náskok ale hosté uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Nedokázali jsme najít recept na (gólmana) Hrachovinu. Chybí nám víc důrazu. Od některých hráčů bychom potřebovali, aby chodili víc do brány, cpali se na masku a byl tam daleko větší důraz. Potřebujeme tam dostal nějaký hnusný gól, který tam domlátíme. Potřebujeme si pomoct přesilovkami, které neříkám, že by dnes byly úplně špatně sehrané, ale měli jsme jich pět, a pokud chceme vyhrávat, tak tohle musíme proměňovat."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Bylo to bojovné play offové utkání s vynikající atmosférou a diváckou kulisou. Náš gólman (Dominik Hrachovina) podal vynikající výkon. Bojovali jsme a našli jsme cestu k vítězství."

HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Cienciala (Vála, R. Kousal) - 11. Koláček (Štencel, Abdul), 38. Gulaš (Pech). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:5, navíc Štencel (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nedbal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář - Camara, Poulíček, Blümel - Cienciala, R. Kousal, Říčka - O. Rohlík, Paulovič, Anděl - T. Urban, T. Kaut, Koffer. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Štich - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Holec, Pech, Abdul - Gulaš, Koláček, Vondrka - Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenér: Modrý.