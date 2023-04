Hokejisté vyhráli v Německu první zápas EHCh přes první inkasovaný gól 6:2

Kassel (Německo) - Čeští hokejisté vyhráli v utkání Euro Hockey Challenge v Kasselu nad domácím Německem přes úvodní inkasovaný gól 6:2. Branky dali útočníci Jakub Flek, jenž se prosadil dvakrát, David Tomášek, Roman Horák, Ondřej Beránek a Filip Chlapík.

Brankář Dominik Pavlát při své reprezentační premiéře inkasoval v deváté minutě, kdy ho překonal Tobias Eder. Český tým odpověděl zásluhou Fleka až před polovinou utkání, vedoucí gól vstřelil Tomášek ve 35. minutě. Ve třetí části skórovali Horák a znovu Flek shodně v oslabení, pak snížil Jonas Müller, ale Beránek s Chlapíkem definitivně rozhodli.

Druhý vzájemný souboj mezi domácími Němci a svěřenci kouče Kariho Jalonena je na programu v sobotu, hrát se bude ve Frankfurtu nad Mohanem od 17 hodin.

Už ve druhé minutě slavil gól krátce Flek, jenže předčasně - po Kučeříkově přihrávce zazvonil pouze na levou tyčku branky střežené gólmanem Franzrebem. Po pěkně sehraném rychlém kontru byl pak v dobré pozici k zakončení kapitán Jordán, i kvůli Bokkově faulu však nezakončil přesně. Početní výhoda však Čechům nevyšla.

Pak si přesilovku zkusili také Němci po Tomáškově prohřešku. Hrabík v oslabení tváří v tvář Franzrebovi pálil nad. Jen čtyři sekundy před koncem trestu sklepl Nowakův pokus pohotově Eder a Němci šli do vedení. V 17. minutě zahrozil tečující Lenc, ještě před přestávkou mohl naopak zvýšit domácí kapitán Noebels, střelou z kruhu však Pavláta nepřekonal.

V končící 23. minutě zakončil povedenou individuální akci Fleischer, Pavlát vytěsnil nebezpečnou střelu pravým betonem. O chvilku později měl národní tým k dispozici další přesilovku, ale Franzreba během ní vůbec neohrozil. Ve 28. minutě však těsně bráněný Špaček udržel kotouč, bekhendem ho poslal do jízdy Flekovi, ten zavěsil pod horní tyčku a tentokrát už mohl slavit naplno - 1:1.

Češi po vyrovnání přeřadili na vyšší rychlostní stupeň. Ve 32. minutě měl Franzreb plné ruce práce, aby zlikvidoval tečovaný pokus Zámorského od modré čáry. Na začátku 35. minuty dokonal obrat Tomášek povedeným bekhendem poté, co mu předložil puk za brankou bojující Flek. Eder pak měl v dobré pozici při přesilovce možnost srovnat krok, Palát ho však vychytal.

Hned v úvodu třetího dějství ujel domácím při Špačkově vyloučení Horák a chytrým zakončením zvýšil na 3:1 pro hosty. Soramies mohl už při hře v plném počtu odpovědět, z prostoru mezi kruhy však Pavláta nepřekonal. Podobně jako Horák to zkoušel při zakončení svého úniku i Flek, Franzreb se už ale nachytat nenechal.

Právě Flek dostal ale možnost k nápravě, když ho v oslabení vyslal do dalšího sóla Horák, a tentokrát už minisouboj se strážcem německé branky vyhrál. Müller sice zanedlouho snížil, ale na dramatickou koncovku přes snahu Němců nedošlo. Beránek přidal pojistku a v samém závěru trefil prázdnou branku Chlapík.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Každou třetinu jsme naši hru zlepšovali. V první třetině to drhlo, tam jsme byli trošku takoví zrezivělí. Tolik jsme nebruslili, ztráceli v soubojích, ale ve druhé jsme se zlepšili a třetí pak byla naší nejlepší. To je první, co mě při hodnocení zápasu napadá. A samozřejmě je tu Pavlát, který hrál první zápas za národní tým. Je to pro něj velké vítězství. Bude si pamatovat tenhle zápas po zbytek života. V kabině jsem mu říkal, jak si pamatuju, když jsem v roce 1980 proti Sovětskému svazu dal gól při svém debutu. Říkal jsem mu, že na ten zápas nikdy nezapomene. Pro něj to bylo vážně skvělé."

Dominik Pavlát (brankář ČR po debutu v reprezentaci): "Tohle je splněný sen. Je to neskutečné. Jsou to hned takhle po zápase neskutečné pocity. Musím ale říct, že tím nejlepším hráčem měl být vyhlášený celý tým. Od půlky zápasu jsme hráli fantastický hokej a k ničemu jsme je nepustili. Byla tam sice nějaká oslabení, ale hráli jsme opravu výborně a s každou další třetinou se zlepšovali. Měli jsme tam gólové šance a proměnili jsme je. Kluci odvedli parádní práci, spoustu toho zblokovali a hráli jsme fakt výborně."

Jakub Flek (útočník ČR, autor dvou branek): "Pár chyb tam z naší strany asi bylo, možná nějaké zbytečné fauly, ale jinak to bylo dobré. Bylo určitě patrné, že jsme teď nehráli nějakou dobu zápasy. Člověk vypadne za zápasového tempa, kdy hraje prakticky obden. Byť jsme byli v tréninku, člověk z toho vypadne, zápas je něco jiného. Věřím, že do sebe dostaneme brzy tu zápasovost a bude to ještě lepší."

Roman Horák (útočník ČR, autor gólu): "Nástup jsme měli dobrý, ale jinak rozjezd byl z naší strany pomalejší, přece jen spousta kluků dlouho nehrála, někteří čtrnáct dnů, jiní třeba i měsíc. Pak vlítnout do ostrého zápasu je těžké, ale myslím, že s přibývajícím časem se výkon zvedal a měli jsme zápas celkem pod kontrolou. Je to trochu paradox, že se nám povedlo dát dva góly v oslabení, ale jedině dobře, že nám to vyšlo. Nakonec to byl dobrý zápas."

Německo - Česko 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 9. T. Eder (Nowak, Karachun), 52. J. Müller (Tuomie, Fleischer) - 28. Flek (M. Špaček), 35. Tomášek (Flek), 41. Horák, 50. Flek (Horák), 58. O. Beránek (Moravčík, Černoch), 59. Chlapík (M. Špaček). Rozhodčí: Hunnius, Polaczek - Jürgens, Cepik (všichni Něm.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 3800.

Německo: Franzreb - Nowak, J. Müller, Karrer, Weber, Zimmermann, Mebus, Fohrler, Mik - Bokk, Wiederer, Noebels - Fischbuch, Kammerer, Karachun - Fleischer, Leonhardt, Tuomie - Ehl, T. Eder, Soramies - Samanski. Trenér: Harold Kreis.

ČR: Pavlát - Zámorský, Jordán, Mozík, Moravčík, Pýcha, Kučeřík, M. Jandus, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, Horák, Flek - Š. Stránský, M. Kovařčík, Hrabík - O. Beránek, Černoch, Lenc. Trenér: Kari Jalonen.