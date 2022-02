Hokejisté vstoupí do olympijského turnaje soubojem s Dány

Peking - Houževnatí Dánové, kteří si místo v Pekingu vybojovali v srpnové kvalifikaci, budou ve středu prvním soupeřem českých hokejistů v olympijském turnaji. Zápas v National Indoor Stadium začne ve 14:10 SEČ, kdy už budou oba soupeři vědět, jak si ve vzájemném souboji vedli zbývající účastníci skupiny B Rusko a Švýcarsko (od 9:40).

Při specifickém systému může hrát klíčovou roli každý bod i vstřelený či inkasovaný gól. Ze tří skupin totiž sice do dalších bojů postoupí všech 12 týmů, ale jen vítězové skupin a nejlepší celek ze druhých míst budou mít jistotu účasti ve čtvrtfinále. Zbývajících osm celků se o něj utká v kvalifikačních bitvách.

"Nekoukáme se zatím dál než na zápas s Dánskem. Já vím, že to zní jako klišé, ale tak to prostě je. Já to tak osobně vnímám," řekl trenér Filip Pešán. "Uděláme všechno pro to, abychom do turnaje dobře vstoupili. O dalším postupném cíli se můžeme bavit po zápase s Dány a už dopředu můžu říct, že to budou Švýcaři. Opravdu nekoukáme dál. Ten turnaj je tak specifický, že chceme jít zápas od zápasu," dodal.

Dvanáctý tým loňského světového šampionátu v Lotyšsku zvládl kvalifikaci koncem srpna v Oslu na výbornou, když domácí Nory, Slovince i Jižní Koreu porazil bez ztráty bodu a turnaj vyhrál se skóre 17:4. Odměnou je nyní Seveřanům historicky první účast pod pěti kruhy.

Češi s Dány za deset vzájemných utkání ještě nikdy neprohráli v základní době a mají osm vítězství. Poslední tři vzájemné zápasy však musely rozhodnout až nájezdy. Zatímco loni v Rize brali druhý bod čeští hokejisté, v letech 2014 a 2016 se radovali z úspěchu Dánové.

"Já jsem proti nim odehrál snad jediný zápas na mistrovství světa v Moskvě (2016), což už je nějaká doba. Je to houževnatý tým, to víme všichni. Velcí, silní chlapi, kteří hrajou dlouho spolu, v tom je určitě jejich síla," uvedl zkušený obránce Jakub Jeřábek.

"Žádný soupeř tady není lehký. A o Dánsku to víme už z minulého šampionátu. Byl to tehdy vyrovnaný zápas a právě proto se na to musíme připravit lépe než předtím a nedarovat jim nic. Oni mají dobrý obranný systém. Vlastně po celý zápas brání a pak čekají na jednu, dvě šance, které promění," všiml si další bek David Sklenička.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Kundrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok, Mozík, D. Musil - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Sedlák, Krejčí, Hyka - Řepík, Sobotka, Lenc - Frolík, T. Zohorna, H. Zohorna.