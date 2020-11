Hokejisté Vítkovic otočili zápas v Brně a vyhráli 3:2

Brno - Hokejisté Vítkovic otočili v dohrávce 5. kola extraligy zápas v Brně a vyhráli 3:2. Ještě ve 48. minutě přitom prohrávali 1:2, ale dvěma góly strhli výhru na svoji stranu. Vítězný gól dal v čase 58:23 obránce Peter Trška v přesilové hře. V neúplné tabulce tak osmí Ostravané odskočili Brnu na rozdíl sedmi bodů. Domácímu týmu chyběl na střídačce zdravotně indisponovaný hlavní kouč Libor Zábranský.

"Měli jsme role rozděleny a s Liborem jsme byli v kontaktu," řekl na tiskové konferenci po zápase brněnský asistent Jan Zachrla. "Nepřísluší mi komentovat, proč tady hlavní kouč nebyl," neupřesnil Zachrla. "Kvůli jeho absenci jsme ale neprohráli," věděl zkušený forvard Brna Jakub Klepiš.

Kometa hned po 91 sekundách hry prohrávala. Nedůsledné bránění domácích umožnilo zblízka zakončit úspěšně Mikyskovi. Brňané měli možnost brzy vyrovnat, ale Zaťovič se neprosadil. Vítkovicím se dařilo dobře bránit střední pásmo, přes které se domácí jen těžko dostávali. Proto na jejich straně nepřibývaly šance. Jedna přišla až v přesilovce v poslední minutě první třetiny, ale Němcova rána jen orazítkovala tyč.

Do výraznějšího náporu se Brno nedostalo ani po první přestávce, neboť marně hledalo recept na překonání obranného valu soupeře. Podařilo se to až ve 28. minutě, Schneiderovu střelu srazil hostující obránce, rakouský útočník se nejlépe zorientoval a prostřelil Miroslava Svobodu na podruhé. "Měli jsme přidat další góly," naznačil Klepiš, kde se lámal chleba tohoto duelu.

Gól přinesl větší útočnou snahu na obou stranách, prim ale hráli brankáři. Vejmelka ustál kanonády při dvou přesilovkách Vítkovic, jejich gólmanu Svobodovi zase pomohla tyč po střele Süsse a břevno po ráně Zaťoviče. "Oba gólmani byli výteční, Mirek Svoboda nás moc podržel," chválil svého svěřence vítkovický asistent Darek Stránský.

Třetí třetina se stala bojem o vedoucí gól. Už po 13 vteřinách jej měl na holi Lakatoš, ale Vejmelka byl proti. Brno se však v posledních zápasech může spolehnout na první údernou formaci. Její spolupráci dotáhl do gólového konce Mueller střelou z mezikruží.

O vyrovnání se postaral bývalý brněnský hráč Hruška, který dorazil tvrdou ránu Romana Poláka. Závěr rozhodly přesilovky. Zatímco Kometa tu svoji nevyužila, Vítkovice zásluhou bomby od modré z hole Tršky ano. Domů si tak vezou tři body i proto, že ubránili power play domácích. "Debakl s Budějovicemi je tak definitivně smazán," nechtěl se už Stránský pitvat v nedávné prohře 0:7.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Pro nás to byl trochu nešťastný zápas. Byli jsme Vítkovicím vyrovnaným soupeřem, rozhodly přesilovky v závěru, kdy oni byli produktivnější a my ne. Měli jsme šance i ve hře v plném počtu, ale gól jsme nedali. Vítkovice jsou výborně organizovaným mančaftem, byli jsme na ně připraveni, ale dnes nás zradila koncovka. Chyběl nám na střídačce Libor Zábranský, je zdravotně indisponován, ale více mi nepřísluší to komentovat. Problém v koučování v tom nebyl, zůstali jsme v kontaktu. Víc to nechci rozebírat."

Darek Stránský (Vítkovice): "Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, dali jsme rychlý gól. Domácí nás pak sice dostali pod tlak, ale my jsme jej eliminovali jak v první, tak ve druhé třetině. Třetí dějství bylo z naší strany aktivní, zlepšili jsme hru, ale pokračovali jsme v ní i po inkasovaném gólu. Ubránili jsme se a musím vyzvednout výkon gólmana Mirka Svobody, v přesilovkách nás podržel. Debakl s Budějovicemi doma je tak úplně smazán, tehdy to byl den blbec, ale evidentně to na nás nezanechalo žádné stopy. Dva zápasy venku jsme pak vyhráli."

Dohrávka 5. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 28. Schneider (Vincour, Klepiš), 49. Mueller (P. Holík, Zaťovič) - 2. J. Mikyska (R. Černý, P. Trška), 52. J. Hruška (R. Polák), 59. P. Trška (Polášek). Rozhodčí: Kika, Micka - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Freibergs, Pyrochta, J. Zbořil, S. Svozil, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Vincour - Kunc, Süss, DeFazio - L. Horký, Brabenec, Plášek - Matěj Svoboda. Trenér: Horáček.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, P. Trška, R. Černý, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Mallet, Marosz, L. Krenželok - Šišovský, J. Mikyska, Dej - Bernovský, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.