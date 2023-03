Hokejisté Třince zdolali v předkole Litvínov i na jeho ledě, jsou ve čtvrtfinále

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Třince postoupili jako první tým z předkola do čtvrtfinále play off extraligy. Obhájci titulu zvítězili v dnešním třetím utkání na ledě Litvínova 4:2 a sérii ovládli 3:0 na zápasy. Severočechům naopak skončila sezona.

Oceláři, kteří slavili titul ve třech posledních dokončených ročnících, navázali na domácí výhry 3:1 a 5:4 v prodloužení. Litvínov dokázal odpovědět na první dva zásahy Slezanů, ale v čase 48:22 dal vítězný gól útočník Petr Vrána. Třinecký kapitán se teprve nedávno vrátil na led po dlouhodobých zdravotních potížích a skóroval poprvé v sezoně.

Ve čtvrtfinále narazí svěřenci kouče Zdeňka Motáka buď na Spartu, nebo na Hradec Králové. Podle toho, zda dovrší dobře rozehranou sérii Liberec proti Plzni (2:1 na zápasy). V případě postupu Bílých Tygrů by došlo už mezi nejlepší osmičkou na reprízu loňského finále, v němž slavil Třinec zlato po výhře v sérii 4:2 nad Spartou.

Zbývajícími dosud jistými účastníky čtvrtfinále, kteří si zajistili přímý postup již díky umístění v základní části, jsou hokejisté Pardubic a Vítkovic.

Oceláři do zápasu vstoupili zhurta. Brankáře Zajíčka, který poprvé v sérii dostal přednost před Tomkem, zasypali jen v úvodních 22 sekundách třemi střelami. První jasnou příležitost si však vytvořil domácí Abdul, který se u tyčky snažil několikrát přehodit Mazancův beton. Nepodařilo se mu to, a tak se potvrdilo otřepané "nedáš, dostaneš". Voženílkovu dorážku ze záporného úhlu si Zajíček srazil mezi vlastní betony. Severočeši se po pár minutách oklepali a do úřadujícího mistra se pořádně zakousli. Jejich tlak vyústil ve vyrovnání v 18. minutě, kdy Hlava tečoval do branky střelu Helta.

Ke konci první třetiny musel hlavní rozhodčí Antonín Jeřábek s krvavým šrámem na ošetřovnu, neboť dostal do obličeje zásah hokejkou, na startu druhé části už však byli sudí opět ve čtyřech. Když nařídili první přesilovku zápasu, Litvínov ji nevyužil. Pak stejnou možnost dostal Třinec, který s početní výhodou naložil o hodně lépe. Nestrašil z pravého kruhu pověsil puk do horního rohu branky Severočechů a vrátil hostům vedení. Ve zbytku druhé třetiny se hra rozdrobila i kvůli ošetřováním domácího Jakse a třineckého Daňa.

Litvínov se na startu třetí části dočkal vyrovnání. Hlava střílel z dálky, při následném závaru nadvakrát dorážel Havelka a po jeho druhém pokusu puk přeplachtil brankáře Mazance. Oceláře to nezlomilo, spíš nastartovalo. Marcinko ještě skvělou možnost zblízka nevyužil, parádně ho vychytal Zajíček.

Chvíli nato však kapituloval po krásné akci hostujícího kapitána Vrány. Z pravého kruhu se prosmýkl před branku, potáhl kotouč až ke vzdálenější tyči a zasunul ho za vyšachovaného Zajíčka. Vrána se shodou okolností právě v Litvínově vrátil na konci základní části do sestavy Třince, předtím celou sezonu chyběl kvůli zraněnému zápěstí. K vyrovnání domácím nepomohla přesilovka ani power play, při které trefil Stránský jen tyčku. Do prázdné branky pak zpečetil postup Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Štěstí přeje připraveným a Třinec byl na sérii velmi dobře připravený. Má nesporné kvality. Nám v každém utkání něco chybělo. V prvním jsme neměli ještě play off nastavení, nedali jsme vedle standardní situace žádný gól při hře pět na pět. A to ani ve druhém utkání, což nás limitovalo. Až ve třetím se to povedlo. Mrzí nás, že jsme si nezapsali žádnou vítěznou čárku, ale naše mužstvo je jedno z nejmladších v lize a předvedlo, co mohlo."

Zdeněk Moták (Třinec): "Dnešní zápas i celou sérii to bylo maximálně vyrovnané. Litvínov se jevil jako velice silný soupeř. Skláním hlubokou poklonu svým hráčům, ale hned za tím je poklona pro Litvínov, protože hrál velice dobře a potrápil nás. Je skvělé, že jsme sérii vyhráli 3:0, ale každý z těch zápasů byl velice těžký. V bojovnosti, nasazení a zodpovědnosti jsme byli lepší, proto jsme postoupili."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Hlava (Helt), 44. Havelka (Jurčík, Hlava) - 5. D. Voženílek (L. Hudáček), 25. Nestrašil (J. Jeřábek), 49. Vrána (Dravecký, Marinčin), 59. M. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváci: 5452. Konečný stav série: 0:3.

Litvínov: Zajíček - Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, Helt - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.