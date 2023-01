Hokejisté Třince budou hrát v K. Varech o první body po sérii čtyř proher

Praha - Hokejisté Třince budou v pátečním 42. extraligovém kole bojovat na ledě Karlových Varů o ukončení série čtyř zápasů, v nichž nebodovali. Stejně dlouhou šňůru porážek přetrhl v úterý Hradec Králové, jenž se představí v aréně druhých Vítkovic. Poslední Kladno přivítá hokejisty Brna. Právě Kometa patří mezi čtyři celky, které mají Rytíři v dohledu. Na pátečního soka ztrácejí šest bodů.

Hráči týmu karlovarské Energie zůstávají sice nejhorším týmem soutěže v bilanci domácích utkání, ale z posledních pěti zápasů před svými diváky dokázali čtyřikrát vyhrát a pokaždé přitom dosáhli na plný tříbodový zisk. Při posledních dvou domácích duelech proti Brnu a Kladnu vykročili Západočeši za úspěchem výborným nástupem. Přáli by si ho zopakovat i proti úřadujícím šampionům.

"Vždycky je dobré na soupeře vletět, tím spíš, když hrajeme doma a pomáhají nám fanoušci. Když tam padne první gól, tak se potom vždycky hraje lépe," prohlásil útočník Ondřej Beránek, jehož týmu nadále schází dlouhodobě zraněný obránce Michal Plutnar. Kvůli disciplinárnímu trestu nebude hrát ani další bek Tomáš Havlín.

Třinečtí po triumfu nad Brnem v utkání pod širým nebodovali čtyřikrát v řadě a během série proher vstřelili jen tři branky. Podobnou výsledkovou krizi obhájce titulu prožil hned na startu sezony, kdy však při čtyřech po sobě jdoucích porážkách získal alespoň bod. Na Karlovy Vary Oceláři dlouhodobě umějí a poslední dvě vzájemná utkání vyhráli se skóre 10:4.

"Měli jsme super zápasy, kde nám padalo všechno, teď se trápíme. Musíme hru zjednodušit, přidat černou práci a dát i špinavé góly, pak to přijde," uvedl třinecký útočník Libor Hudáček. Oceláři klesli po čtyřech prohrách na čtvrté místo a ve zbytku základní části hrají už jen třikrát doma. "Je to vyrovnané, jsme si toho vědomi. Musíme to zlomit a sbírat body i venku. Uděláme pro to všechno," dodal slovenský hokejista.

V zápasech Vítkovic s Hradcem Králové v této sezoně platilo, že vyhrával domácí tým. Tentokrát má výhodu svého prostředí ostravský klub, ale na svém ledě podlehl ve dvou ze tří posledních zápasů - překvapivě s Kladnem a Litvínovem. "Musíme být na pozoru. Hradec je bruslařské mužstvo a zdobí ho týmové pojetí hry. Pořád je v nějakém boxu pěti hráčů, který se pohybuje stejně po celém hřišti. Je dobrý nejen v přesilových hrách, ale je nebezpečný i v oslabení. Je to opravdu komplexní tým," uvedl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Královéhradečtí touží odčinit sérii čtyř porážek, kterou utnuli v úterý doma proti Karlovým Varům (3:0), dalším ziskem. "Vítkovice hrají v této sezoně opravdu dobře, jsou nahoře a mají dobře poskládaný tým, určitě nás nečeká nic lehkého," řekl útočník Matěj Chalupa. "Domácí mají v mužstvu hodně šikovných hráčů a je to silný soupeř. Musíme si dát pozor na Muellera. Ale u každého soupeře se dá najít nějaká slabina. A já věřím, že to zvládneme," dodal další forvard Kryštof Lang.

Rovněž Kladno si muselo počkat čtyři zápasy, než v tom pátém oslavilo v úterý cenný triumf nad Libercem (3:2). Na předposlední České Budějovice mají Rytíři čtyřbodové manko a je tak zřejmé, že ani v případě úspěchu v měření sil s Brnem se ze dna neodlepí. "Dostali jsme se tam ale sami a nikdo jiný nám z toho nepomůže. Čas se nám krátí, zápasů ubývá, takže už není čas jakékoliv body ztrácet. Musíme brát, kde to jde. Nesmíme usnout na vavřínech. Sice jsme jednou vyhráli, ale musíme zůstat pořád při zemi a dál hrát jako proti Liberci," zdůraznil v rozhovoru pro klubový web brankář Adam Brízgala.

Brno má za sebou výsledkově totožné období, když se po čtyřech vystoupeních bez zisku bodu dočkali Jihomoravané v úterním klání s Českými Budějovicemi a zvítězili 5:2. "Na každý zápas se musíme soustředit, být na ledě maximálně připravení a odevzdat na něm to nejlepší. Všichni chceme se posouvat dál tabulkou a udělat nějakou sérii výher," konstatoval slovenský útočník Kristián Pospíšil.

Jihočechům se stále nedaří dostat do klidnějších vod tabulky, doma však dokázali devátou Mladou Boleslav, na niž ztrácejí šest bodů, už jednou porazit. "U Boleslavi si musíme dávat pozor na její protiútoky, má v týmu samé výborné bruslaře. Mají dobrý přechod do útoku, to si musíme ohlídat," uvedl trenér David Čermák.

Do týmu Motoru se po vzájemné dohodě s Jihlavou vrátil zkušený útočník Tomáš Čachotský, a to výměnou za Václava Karabáčka, jenž odešel do Dukly hostovat do konce sezony. Čachotský si za 25 extraligových startů v této sezoně připsal 13 bodů za sedm branek a šest nahrávek. "Z naší strany bylo přivést ho zpět prioritou," přitakal Čermák.

Bruslaři pokračují nadále ve zlepšených výkonech, jimiž se prezentují od nástupu kouče Jiřího Kalouse na střídačku. Z šesti startů po jeho vedením nebodovali pouze na ledě rozjeté Sparty a připsali si za tu dobu čtyři výhry. V kádru Mladé Boleslavi již není útočník Matyáš Kantner, jenž zamířil do KalPy Kuopio, z Finska naopak přišel osmnáctiletý obránce Aleš Čech. Stříbrný medailista z posledního mistrovství světa juniorů by měl již v pátek hrát.

V posledním pátečním utkání na sebe narazí Liberec a Litvínov. Bílí Tygři vyhráli jen dvakrát za posledních šest utkání, tým Vervy završí pod Ještědem čtyřzápasovou sérii venkovních vystoupení, během níž svěřenci kouče Karla Mlejnka po dvou cenných vítězstvích v Olomouci a Ostravě nestačili ve středu na Spartu a podlehli 2:3. Stejným skóre skončila také všechna tři vzájemná střetnutí Liberce a Litvínova v sezoně, vždy ale až po boji o druhý bod v nastavení. Jednou uspěli Bílí Tygři, následně dvakrát Litvínovští.

Statistické údaje před pátečními zápasy 42. kola extraligy: HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 2:6, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 39 zápasů/26 bodů (6 branek + 20 asistencí) - Marko Daňo 40/38 (22+16). Statistiky brankářů: Vladislav Habal průměr 2,47 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,93 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00 - Marek Mazanec 1,79, 93,07 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních pěti zápasů. - Energie doma dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála před vlastním publikem čtyři z uplynulých pěti duelů. - Třinec po sérii pěti výher čtyřikrát za sebou nebodoval. - Oceláři venku prohráli tři z minulých čtyř utkání a získali jen dva body. - Třinec bodoval ve dvanácti z posledních třinácti vzájemných soubojů a z toho desetkrát vyhrál. - Obránce Tomáš Havlín z Karlových Varů se odpyká druhý díl dvouzápasového trestu za faul na útočníka Andreje Kollára z Komety Brno. HC Vítkovice Ridera (2.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 5:2, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 41/39 (16+23) - Jakub Lev 40/32 (14+18). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,08, 92,63 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,41 a 92,00 - Henri Kiviaho 2,04, 91,65 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,85, 88,21 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály tři z posledních pěti zápasů, ale jen jednou z toho vyšly bodově naprázdno. - Ostravané si doma připsali porážku ve třech z uplynulých čtyř duelů, jen jednou z toho však nebodovali. - Hradec Králové po sérii čtyř porážek, při kterých získal jen dva body, porazil doma Karlovy Vary 3:0. - Mountfield venku prohrál třikrát za sebou a získal jediný bod. - Vítkovice bodovaly ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrály. - Slovenský obránce Mislav Rosandič z Hradce Králové dnes slaví 28. narozeniny. - Kanadský útočník Christophe Lalancette z Hradce může sehrát v neděli proti Kladnu 100. zápas v české extralize. HC Motor České Budějovice (13.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 3:0, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 41/39 (8+31) - Róbert Lantoši 36/21 (5+16). Statistiky brankářů: Jan Strmeň 2,40, 92,02 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,96, 89,90 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,10, 92,62 a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,09 a 92,58. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály tři z posledních čtyř zápasů. - Motor doma bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - Mladá Boleslav pod novým trenérem Jiřím Kalousem bodovala v pěti ze šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrála. - Bruslařský klub venku prohrál osmkrát za sebou a získal jen dva body. - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů, pokaždé to ale bylo doma. Rytíři Kladno (14.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 3:5, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 41/36 (11+25) - Petr Holík 41/39 (11+28). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 3,02, 90,80 a jednou udržel čisté konto, Landon Bow 3,59 a 88,54 - Dominik Furch 2,77, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno po sérii čtyř porážek v úterý porazilo doma Liberec 3:2 a vyhrálo teprve druhý z posledních devíti zápasů. - Rytíři doma vyhráli tři z uplynulých šesti duelů. - Kometa po sérii čtyř proher v úterý doma porazila České Budějovice 5:2 a připsala si teprve druhé vítězství z uplynulých osmi utkání. - Brňané venku třikrát za sebou nebodovali a vyhráli mimo svůj led jediný z posledních 13 zápasů. - Kometa vyhrála tři z uplynulých čtyř vzájemných utkání. - Do sestavy Brna se může vrátit útočník Jan Dufek po odpykání jednozápasového trestu za faul na útočníka Víta Jiskru z Karlových Varů. - Lotyšský obránce Kristaps Sotnieks z Kladna oslaví v neděli 36. narozeniny. - Obránce Jan Ščotka z Komety může sehrát v neděli proti Liberci 400. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 2:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Adam Najman 41/31 (9+22) - Šimon Stránský 39/32 (7+25). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,17, 92,42 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,33, 89,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Šimon Zajíček 2,63 a 91,19, Denis Godla 3,08 a 90,70. Zajímavosti: - Liberec prohrál pět z posledních sedmi zápasů. - Bílí Tygři doma po dvou porážkách za sebou dvakrát vyhráli. - Litvínov prohrál tři z uplynulých pěti duelů. - Verva zakončí sérii čtyř utkání venku, z dosavadních tří dvakrát vyhrála a získala pět bodů. - Litvínov bodoval ve vzájemných soubojích pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Útočník Jan Šír z Liberce dnes slaví 23. narozeniny. Další program: Neděle 29. ledna - 43. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Motor České Budějovice (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 6:4, 5:3), 16:00 Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno (1:2, 8:7 v prodl., 6:3), 17:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (3:2 po sam. nájezdech, 0:5, 1:2), HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (2:3, 2:0, 3:0), 17:20 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (2:3, 4:0, 0:3; ČT sport), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice (3:2 v prodl., 0:1, 1:2 po sam. nájezdech).