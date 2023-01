Hradec Králové závěrečnou kanonádou otočil zápas ve Vítkovicích

Ostrava - Hokejisté Vítkovic podlehli ve 42. kole extraligy na domácím ledě Hradci Králové 2:5. Hosté dokázali zvítězit i přesto, že už prohrávali 0:2. Zápas však závěrečnou smrští a čtyřmi góly během šesti minut otočili ve svůj prospěch.

Vítěznou trefu zaznamenal v 56. minutě Jakub Lev, branku a dvě asistence si v klíčových momentech připsal Jan Eberle. Vítkovice po spanilé jízdě v úvodu sezony na vlastním ledě prohrály čtvrtý z posledních pěti duelů.

"První třetina byla super, celý tým šlapal, jak má. Potom to ale začalo, jako proti Litvínovu, nedohrávání soubojů a každý si hrál svoje. Střídání po dvou minutách, to se taky nemůže dít. Myslím si, že každý by měl začít, jak se říká od píky. Musíme hrát svůj hokej jako předtím, když jsme vyhrávali, teď to není vůbec ono," řekl útočník Vítkovic Marek Kalus na klubovém webu.

Domácí třetí domácí zápas po sobě znovu rozehráli podle plánů a první přesilovku proměnili ve vedoucí gól. Kalus v osmé minutě zblízka doklepl Raskobovu střelu za záda brankáře Kiviaha.

I po gólu zůstávala aktivita na straně Vítkovic, které si v 18. minutě agresivním napadáním vynutili chybu hostující obrany, ale Lakatoš ji zblízka nevyužil a trefil jen Kiviahův beton.

Hosté měli v prvním dějství jen dvě střely na branku, zato hned v úvodu druhé části se do velké šance prokličkoval Lev a domácí spasil Stezka. Přes hradeckou možnost však Vítkovice stále diktovaly tempo a ve 26. minutě navýšili skóre: puk "vyplaval" u tyčky přímo na hůl číhajícího Bukartse a ten už neměl problém dát svůj 20. gól v sezoně.

Až pak začali hrát i Východočeši a přispěl k tomu i rychlý kontaktní gól, jenž dal po 74 sekundách zřejmě tečovanou střelou Kalina. Zlepšený výkon hostů mohl přinést další plody, ale trefa McCormicka v přesilové hře padla spolu se závěrečnou sirénou těsně po čase.

Hradec se však nenechal deprimovat a aktivita mu v třetí části přece jen vynesla odměnu. Po brejku z pravé strany dopravil puk zblízka za Stezku Eberle a zaznamenal svůj třetí gól po příchodu z Mladé Boleslavi.

Hosté však neměli dost a pokračovali v tlaku, který o dalších 114 sekund později završil Lev, jenž do odkryté klece doklepl sražený Eberleho pokus z ostrého úhlu. Vítkovice se v závěru vrhly na power play, za vlastní brankou však přišly o kotouč a do prázdné branky definitivně rozhodl Cingel. Demoralizovaného soupeře navíc o třináct vteřin nato dorazil ještě Jergl.

"První třetina byla z naší strany strašidelná. Dělali jsme hrozné ztráty, nebyli jsme důslední. Neměli jsme pohyb, byli jsme všude pozdě, trošku jsme na sebe o přestávce zvýšili hlas. Vyříkali jsme si to, co jsme dělali špatně, a zafungovalo to. Rozjezdili jsme pak nohy," radoval se Lev.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Nebudu se na nic vymlouvat. Špatný výsledek, špatný projev, zejména v závěru. Mělo to stejný průběh jako s Litvínovem. Vedení 2:0, hrajeme dobře, a najednou je ten obraz hry jiný. Nedohráváme souboje, nejsme důslední. Za stavu 2:1 jsme si mohli pomoct přesilovkou, chybělo deset minut do konce, ale nepodařilo se nám to a děláme věcí, které normálně neděláme. Je to varování. Musíme opět začít hrát srdcem."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "První polovinu zápasu byli výrazně lepší domácí. Všude byli první, byli silní na kotouči, zaslouženě vedli 2:0. Nám pak ale hodně pomohl gól na 2:1, který nám vlil energii do žil. Pak jsme srovnali krok a najednou nás byl plný led. Myslím si, že postupně jsme byli lepší a zaslouženě jsme zápas otočili a vyhráli."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 8. Kalus (Raskob, Roberts Bukarts), 26. Roberts Bukarts (Mueller, Koch) - 28. Kalina (Perret), 54. Eberle, 56. Lev (Eberle), 60. Cingel (Eberle, Blain), 60. Jergl (Lalancette, Perret). Rozhodčí: Kika, Stano - Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4955.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, Prčík, Gewiese, J. Stehlík - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Kalus, Dej, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Chalupa, Cingel, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Novák, Lev, R. Pavlík - K. Lang, Štohanzl, Morong. Trenér: T. Martinec.