Hokejisté Sparty porazili před nejvyšší návštěvou sezony vedoucí Pardubice 4:2

Utkání 45. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 5. února 2023, Praha. David Tomášek ze Sparty (vlevo) a brankář Roman Will z Pardubic.

Utkání 45. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 5. února 2023, Praha. David Tomášek ze Sparty (vlevo) a brankář Roman Will z Pardubic. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Hokejisté Sparty zdolali v 45. kole extraligy vedoucí Pardubice 4:2. Pražané díky dvěma gólům kapitána Michala Řepíka a třem využitým přesilovkám bodovali jedenácté kolo po sobě. Dynamo prohrálo po sérii devíti výher poprvé od 10. ledna, kdy doma podlehlo právě Spartě. Utkání v O2 areně sledovala nejvyšší návštěvnost v sezoně 16.653 diváků.

Pardubice potřebovaly na první trefu pouhých 22 vteřin. Hyka přihrál Ciencialovi a ten našel ještě lépe postaveného Sedláka, který zakončil do prázdné branky. Hyka bodoval v sedmém zápase v řadě.

Domácí odpověděli za pět minut. Tomášek nahrál od hrazení před branku na Buchteleho a sparťanský útočník šikovným usměrněním puku pod horní tyč překonal Willa. Mezi střelce se zapsal ve třetím utkání za sebou.

Svižný hokej pokračoval i nadále. Hosté si málem vzali vedení okamžitě zpátky, gólman Pražanů Kovář ale Radila vychytal, na druhé straně neuspěl Řepík.

Dynamu vyšel i úvod druhé třetiny a 87 sekund po jejím začátku opět domácím odskočilo. Košťálek si najel mezi dva sparťany na Zohornovu přihrávku a bekhendem vyzrál na Kováře. Bývalý bek Sparty skóroval v O2 areně i v listopadovém vzájemném utkání.

Pražané svého soupeře zatlačili a díky početním výhodám nepříznivý stav otočili. V 27. minutě při 92 vteřin trvající přesilovce pět na tři Kempný nabil Řepíkovi a domácí kapitán ranou z první vyrovnal. Český reprezentant jako pátý hráč v extraligové sezoně pokořil hranici 20 branek.

Za dalších pět minut Tomášek střelou z kruhu při hře pět na čtyři dokonal obrat. V polovině třetí části Sparta udeřila opět z přesilovky a znovu zásluhou Řepíka, jehož tentokrát vybídl k pohotovému zakončení Safin.

Hosté více než dvě minuty před koncem zkusili power play, snížit se jim však nepodařilo. Sparta doma triumfovala posedmé v řadě, naopak Východočeši nenavázali na sérii sedmi venkovních vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Hans Wallson (Sparta): "Byl to dobrý zápas před pěknou kulisou. V první třetině byly Pardubice lepší. Ve druhé jsme začali víc bruslit, bojovat a otočili jsme zápas. Skvěle nám vyšly přesilovky. Ve třetí třetině jsme hráli solidně. Je důležité, že jsme porazili Pardubice i Vítkovice. Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Je to dobře pro sebevědomí i celý tým. Máme z našeho výkonu velkou radost. Je to dobře i vzhledem k nadcházející reprezentační pauze. Posledních pár týdnů jsme tvrdě makali, potřebujeme si odpočinout."

Richard Král (Pardubice): "Utkání s výbornou diváckou kulisou. Měli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel ve druhé třetině hráči cítili křivdy a pramenila z toho frustrace. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Víme, jak je na tom Sparta, že má velice kvalitní přesilovku a hráče. Bohužel nás z toho potrestala, dala tři góly v přesilovce, to zápas rozhodlo. Musíme na tomhle zapracovat a všechno mimo hokej musí jít u hráčů pryč. Musíme se jenom soustředit na náš výkon, nenechat se odvádět od hry a dělat takové zbytečné fauly. To nás stálo zápas. V play off se nám tohle stát nemůže."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Buchtele (Tomášek, Moravčík), 27. Řepík (Kempný, Sobotka), 32. Tomášek (M. Jandus, D. Kaše), 50. Řepík (Safin, Kempný) - 1. Sedlák (Cienciala, Hyka), 22. Košťálek (T. Zohorna, R. Kousal). Rozhodčí: Šír, Stano (SR) - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:0. Diváci: 16.653.

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík, Krutil - Buchtele, Horák, Tomášek - Safin, D. Vitouch, Vauhkonen - Řepík, Sobotka, P. Kousal - D. Kaše, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: Rulík.