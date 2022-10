Hokejisté Sparty podlehli doma Olomouci 2:5, přestože vedli o dvě branky

Praha - Hokejisté Sparty podlehli doma v 16. kole extraligy Olomouci 2:5, přestože vedli ve druhé třetině 2:0. Pražané prohráli podruhé za sebou a naplno nebodovali už posedmé v řadě, mezitím si připsali pouze dvě výhry v prodloužení. K druhému triumfu Kohoutů po sobě přispěli třemi body Jan Káňa a Jakub Orsava.

V osmé minutě jel sám na brankáře Lukáše po chybě v rozehrávce domácí kapitán Řepík, jenže minul. Zahrozili i hosté, Menšík však před brankou minul přihrávku jednoho ze spoluhráčů.

V 15. minutě Pražané otevřeli skóre. Němeček nahrál Simonovi, domácí útočník ranou z mezikruží překonal Lukáše a připsal si druhý gól v sezoně. Vzápětí střelu olomouckého zadáka Mareše zastavil tyčka.

V úvodu druhé části nevyužili Hanáci přesilovku. Sparta mohla jít poté do dvougólového trháku, ale Tomášek po přihrávce Erika Thorella zblízka trefil břevno. Tyčka zase zastavila Buchteleho pokus a i Krejčíkovu ránu v početní výhodě. V téže přesilovce se ale domácí nakonec přece jen druhého zásahu dočkali, když se Řepík po Kempného přihrávce střelou z první nemýlil.

Za necelé dvě minuty Olomouc snížila. Kunc našel před branku Bambulu a ten vyzrál na Kováře. Za dalších 57 vteřin bylo srovnáno. Olesz přihrál zpoza branky a Orsava zamířil přesně k tyči. Hosté mohli ještě v prostřední části dokonce otočit stav, jenže sparťanský gólman Bambulův samostatný únik při hře čtyři na čtyři zastavil.

Obrat Hanáci dokonali 22 sekund po začátku třetí třetiny. Orsava po Kánově přihrávce se ještě neprosadil, ale Nahodil už z dorážky ano. Ve 46. minutě zvýšil náskok hostů v početní výhodě Káňa. Kováře poté v domácí brance nahradil Kořenář, ale sparťané už s výsledkem nic neudělali. V předposlední minutě naopak stanovil konečné skóre při power play domácích Káňa.

Olomouc zdolala Spartu i podruhé v extraligové sezoně po domácí výhře 4:0. Pražané v posledních dvou kolech inkasovali devět gólů, v pátek prohráli v Litvínově 0:4.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Sparta): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme první gól. Proti Olomouci je hodně důležité jít do vedení a trošku narušit jejich obrannou hru. Ve druhé třetině jsme dali pěkný gól v přesilovce. Bylo to 2:0. Tam se lámal zápas. Měli jsme několik dalších šancí, trefili jsme třikrát tyčku. Bohužel se nám nepovedlo dát třetí gól. Udělali jsme chybu, soupeř nám odjel a snížil na 2:1. Za minutu po naší další chybě vyrovnal. Zápas, který jsme po dvou třetinách měli vést větším rozdílem, byl najednou vyrovnaný. Bohužel v první minutě poslední třetiny jsme dostali gól a Olomouc potom hrála velmi dobře. Do větších šancí nás nepustila a zápas kontrolovala."

Jan Tomajko (Olomouc): "První třetinu jsme začali i odehráli dobře, i když jsme prohrávali 0:1. Ve druhé třetině jsme dostali na 0:2 v oslabení. Myslím si, že to byl zbytečný faul, který dostal Spartu na koně. Potom si Sparta vytvořila šance, měli jsme trošku štěstíčka. Gól na 2:1 nás nakopl a potom jsme hráli ještě líp. Náš výkon byl týmový, hráli všichni. Nemůžu říct, že by měl někdo špatný zápas. Proti Spartě je to základ k vítězství. Devatenáct hráčů a gólman hráli na 100 procent a díky tomu jsme vyhráli."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a asistence: 15. Simon (Němeček), 33. Řepík (Kempný, Sobotka) - 35. Bambula (Kunc, Mareš), 36. Orsava (Olesz, Anděl), 41. Nahodil (Orsava, J. Káňa), 46. J. Káňa (Nahodil, Orsava), 59. J. Káňa (Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Zíka, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využíti: 1:1. Diváci: 7627.

Sparta: J. Kovář (46. Kořenář) - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček - Řepík, Sobotka, Konečný - Simon, Horák, Buchtele - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, M. Vitouch. Trenér: Patera.

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: Tomajko.