Hokejisté prohráli i pátý zápas v sezoně, Rusku podlehli 2:5

Moskva - Čeští hokejisté podlehli na Channel One Cupu v Moskvě domácímu Rusku 2:5 a prohráli i pátý zápas v sezoně. Týmu kouče Filipa Pešána se nevydařil vstup do utkání a v 15. minutě prohrával už 0:3. Závěrečné vystoupení na generálce před únorovými olympijskými hrami v Pekingu čeká český výběr v neděli od 9:00 SEČ proti Švédsku. Finové dnes porazili v Moskvě Kanadu 4:1 a i podruhé na turnaji uspěli.

Sborná se ujala vedení už po 14 sekundách hry, kdy po vhazování v levém kruhu Willa překonal Gricjuk. Češi mohli odpovědět při Galimovově vyloučení, ale Řepík, Frolík ani Gulaš své příležitosti neproměnili. V 8. minutě se opět radovali Rusové. Korškov našel zpoza branky nepokrytého Vovčenka, který zblízka zamířil přesně.

Domácí se nadále dostávali do šancí. Anisimovův pokus skončil vedle branky, Šipačov netrefil odkrytou klec a Galimov nedotáhl v úniku blafák do bekhendu. V 15. minutě ujel Grigorenko a překonal Willa střelou na lapačku. V čase 18:18 přišel o čistý štít Biljalov po dorážce kapitána Kováře.

Do druhé třetiny Willa nahradil Hrubec a Pešánův výběr se snažil aktivitou dostat na kontakt. V 25. minutě nabil Michael Špaček zpoza branky mezi kruhy Sobotkovi, ale Biljalov puk vyrazil a Řepík z dorážky minul levou tyč. Hrubec si poradil s Tkačovovou šancí a odolal i při Řepíkově vyloučení. Češi také nevyužili přesilovku po špatném střídání Rusů.

V 38. minutě nabil Gusev na levém kruhu Grigorenkovi, který zamířil přesně k protější tyči. V čase 39:12 už to bylo 5:1, protože hned po 12 vteřinách potrestal Frolíkův faul Anisimov tečí Jelesinovy střely.

Do třetí třetiny nastoupil v ruském brankovišti místo Biljalova Samonov. Náskok sborné mohl ještě zvýšit Jakovlev, ale Hrubec jeho ránu z levé strany z úhlu vytěsnil. Ve 48. minutě snížil při Kadějkinově trestu Gulaš, který po ideální přihrávce Michaela Špačka z levého kruhu trefil odkrytou branku.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Měli jsme tragický vstup do zápasu. Hned z prvního našeho doteku kotouče jsme udělali nesmyslné zakázané uvolnění a soupeř dal z první střely branku. Bohužel to s námi otřáslo a celá první třetina byla plná kotoučů, které nám skákaly přes hokejky. Byli jsme hrozně nervózní. Když jsme na konci snížili, dali jsme si alespoň nějakou naději do druhé třetiny, která byla z naší strany velmi dobrá a Rusy jsme přehrávali. V nabídnuté přesilovce jsme ale nejenže nevystřelili na bránu, ale sami jsme si vyhazovali puky z pásma ven. První naše přesilovka byla opět velmi špatná. Místo toho, abychom snížili na 2:3 a dostali Rusy pod tlak, jsme je tou naší přesilovkou naopak paradoxně nakopli. V závěru třetiny se zápas dolomil naším nesmyslným faulem a využitou přesilovkou Ruska asi po čtyřech vteřinách. Závěr té třetiny byl zahraný velmi špatně. Třetí třetina už byla z ruské strany defenzivní a bez nějakého lítání, z naší strany to byla marná snaha překonat soupeře. Snížili jsme sice v přesilovce, ale celkově byl soupeř fyzicky daleko zdatnější, defenzivně daleko ostřejší okolo vlastní branky. V tom si myslím, že byl největší rozdíl."

Jan Kovář (kapitán ČR): "Bylo to 0:3 hned na začátku. Ten by hodně špatný. Něco si říkáme a bylo 14 vteřin a po buly dostaneme gól. Pak jsme byli prostě připos..., to nemůžu říct jinak. Ve finále, když jsme zjistili, že s nimi můžeme hrát, tak bylo pozdě. O všem v tom začátku vypovídá první přesilová hra, v které jsme si to asi pětkrát sami vyhodili bez nějakého ruského tlaku, takže už to bylo potom takové nervózní. Skákalo nám to a nevěřili jsme si. Zdá se mi, že si tady furt něco nalháváme, najdeme úsek pěti minut, kde hrajeme vyrovnaně nebo chvíli přehráváme soupeře, a prohrajeme 2:5. Už toho mám celkem dost. Byli jsme jasně horší a nemá cenu si nalhávat, jestli byl vyrovnaný nějaký počet střel."

Lukáš Klok (obránce ČR): "Každá prohra mrzí a je jedno, jestli je to o gól, o dva nebo o tři. Je to prohraný zápas, takže zklamání. Myslím, že jsme měli šance, do kterých jsme se dostávali. Samozřejmě až potom, co oni vedli 3:0, přicházelo víc a víc šancí. Samozřejmě to vyplývá z toho, že když vedete o tři góly, tak zkusíte něco navíc a třeba to nevyjde a je z toho šance pro soupeře. My jsme se potom snažili tlačit a hrát pořád podle plánu, založení potom vycházela, akorát už se pak proti takovému týmu těžko dohání takové manko."