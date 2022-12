Hokejisté Pardubic si mohou v extralize upevnit vedení

Praha - Hokejisté Pardubic mají v pondělním zápase 31. kola extraligy šanci upevnit si vedení v soutěži. Dynamo se na druhý svátek vánoční představí v Olomouci a může navýšit aktuálně tříbodový náskok na druhé Vítkovice. Ostravané si souboj se Spartou předehráli na konci října, neboť Pražané se v závěru roku představí na Spenglerově poháru.

Pardubice ale na ledě Hanáků nečeká jednoduché utkání. Narazí na sebe první a třetí tým soutěže a Olomouci se v sezoně doma daří. Na stařičkém zimním stadionu získali 32 bodů, lepší bilanci v domácím prostředí mají jen Vítkovice.

"Tabulka je našlapaná. Jsme zhruba v půlce sezony, může přijít cokoliv, takže my jsme rádi za každý bod, za každou výhru," řekl brankář Jan Lukáš na klubovém webu. Se spoluhráči budou usilovat o první výhru nad Dynamem v sezoně, oba dosavadní duely vyhrály Pardubice.

Dva zápasy 31. kola budou mít nádech derby. Plzeň přivítá Karlovy Vary a Mladá Boleslav regionálního soka z Liberce.

Na západě Čech se utkají dva celky, kterým se v posledních kolech příliš nedařilo. Oba týmy budou usilovat o ukončení minisérie tří porážek. "Jsme pod dekou a není to příjemné. Nedaří se nám. Nefungují věci, které fungují normálně. Každý, kdo to někdy zažil, tak ví, že to není nic příjemného. Zvláště, když se soutěž láme do druhé poloviny a víme, že si nesmíme nechat odjet vlak. Pak se to těžko honí. Není to příjemné a nezbývá nám nic jiného, než makat každý zápas a věřit, že se to otočí," řekl karlovarský kapitán Jiří Černoch.

Mladá Boleslav a Liberec jsou na tom jen o trochu lépe. Bruslaři sice v posledních dvou zápasech získali čtyři body, prohráli ale pět ze šesti utkání. Bílí Tygři nezvládli tři z posledních pěti duelů. Oba týmy dělí v tabulce dva body, takže Mladá Boleslav má šanci v případě výhry v základní hrací době soupeře předstihnout.

Posunout výše v tabulce se může i aktuálně čtvrtý Třinec. Obhájci titulu přivítají doma Brno a vedle výhry k tomu potřebují i zaváhání Olomouce. Oceláři se po rozpačitém úvodu sezony již dostali do formy a momentálně mají na kontě tři výhry za sebou a sérii pěti utkání, ve kterých bodovali.

Kometu povede potřetí z pozice hlavního kouče Patrik Martinec, který stále čeká na premiérový tříbodový zisk. Brno vyhrálo po 60. minutách naposledy 18. listopadu, v následujících jedenácti zápasech získalo jen pět bodů.

"Myslím si ale, že náš výkon se pomalu zlepšuje a jde nahoru. S příchodem nového trenéra jsme trochu změnili defenzivu, hrajeme jiný styl. Pořád je to ale ještě krátká doba a stále se sžíváme a poznáváme. Musíme hlavně zůstat pozitivní a mít hlavy nahoře, protože do konce základní části pořád zbývá spousta zápasů," řekl obránce Jan Ščotka.

Brno v případě jeho dalšího nezdaru může v tabulce předstihnout Litvínov, který doma přivítá poslední Kladno. Severočeši vyhráli čtyřikrát za sebou, s Rytíři v sezoně ale dvakrát prohráli. Vždy v prodloužení. Aktuálně ale Středočeši třikrát za sebou neuspěli a zvládli jen jeden z posledních sedmi zápasů.

"Není to o týmech kolem nás, ale o nás. Není super chodit do kabiny a vědět, že jsme poslední. Samozřejmě nás hokej v takovém případě nemůže ani bavit. Je důležité najít sílu, sebrat se a přehodit to do lepších kolejích," řekl kladenský útočník Adam Kubík.

V posledním úterním utkání se utkají Hradec Králové a České Budějovice. Zatímco Mountfield bude hájit sérii čtyř výher, Motor dva poslední duely prohrál. Na kluzištích soupeřů jsou Jihočeši nejhorší ze všech, pět z osmi bodů ale získali ve čtyřech zápasech v prosinci. "Nezbývá nám nic jiného, než si obléct montérky, začít makat a rvát se o body," řekl českobudějovický útočník Lukáš Vopelka.