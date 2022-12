Kapitán Plekanec rozhodl o výhře hokejistů Kladna v Litvínově 3:2

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté posledního Kladna vyhráli v 31. kole extraligy v Litvínově 3:2 a připsali si teprve druhé vítězství z posledních osmi duelů. Vervu porazili Rytíři i potřetí v sezoně. Litvínov neuspěl poprvé po sérii čtyř výher. V 51. minutě rozhodl kladenský kapitán Tomáš Plekanec.

Oba týmy si při aktivní hře v úvodu šance nevytvořily, až ve 4. minutě se ocitl před Brízgalou domácí Zdráhal, ale neuspěl stejně jako vzápětí po Gutově přihrávce exkladenský Hlava. V polovině úvodní části při Indrákově vyloučení nejdříve pálili Estephan a Zdráhal, největší šanci měl však v oslabení Filip. V úniku Zajíčka neprostřelil.

V 13. minutě otevřeli skóre domácí. Jurčík od levého mantinelu uvolnil rozjetého Chalupu, který bekhendovou střelou zamířil k levé tyči. Oslavil tak gólem návrat do litvínovského dresu po dvou měsících po hostování v Karlových Varech a v extralize se prosadil poprvé v sezoně. Za 86 sekund bylo vyrovnáno, když si Indrákovu střelu z levého kruhu srazil do vlastní branky Jaks.

V úvodu druhé části kryl Brízgala Hlavovu střelu po Zdráhalově přihrávce při brejku Vervy. Ve 24. minutě už Severočechům vrátil vedení Abdul, který po rychlém protiútoku po Zygmuntově přihrávce nadvakrát překonal kladenského gólmana. Odpovědět mohl osamocený Zikmund, ale Zajíček zasáhl vyrážečkou.

Rytíři se ubránili při Beranově vyloučení. Potom ohrozil Brízgalu po kladenské ztrátě Abdul. Ve 30. minutě po Jaksově střele od modré čáry zůstal puk ležet za kladenským gólmanem, který jej pak stihl přikrýt. Kladno se neprosadilo při Havelkově pobytu na trestné lavici.

Litvínov nevyužil přesilovku při Zikmundově trestu a v oslabení znovu zahrozil Filip. Kladno se dočkalo vyrovnání v 37. minutě, kdy po Indrákově střele dorazil puk z brankoviště Procházka.

V úvodu třetí třetiny si Brízgala poradil s Estephanovou střelou, Zajíčka zase nepřekonal po průniku Pytlík. V 45. minutě zlikvidoval kladenský gólman levým betonem Hlavovu šanci. V čase 50:38 otočil stav Plekanec, který na pravém kruhu trefil skákavý puk, který se odrazil od horní tyče a kapitán Rytířů jej ale pohotově dorazil do odkryté branky.

Litvínov se marně tlačil za vyrovnáním. V 58. minutě mohl naopak pojistit náskok hostů Filip a 129 sekund před koncem se nechal vyloučit domácí Estephan. V oslabení mohl vyrovnat Kudrna, který se po chybě v kladenské defenzívě dostal do šance, ale Dotchin před odkrytou brankou zasáhl.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Dneska vyhrálo mužstvo, které dalo černé, poctivé, špinavé góly. Všechny tři z brankoviště. My jsme takové góly nedali. Zkrátka vyhrálo mužstvo, které asi do toho utkání víc dalo. Obrázkem toho byly všechny branky na obou stranách. Dnešní zápas nám dal jasnou zpětnou vazbu, kam se extraliga bude uchylovat dál. Bude to opravdu bitva o každý vstřelený a inkasovaný gól do konce sezony."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Myslím, že jsme začali velice dobře a v první třetině jsme měli lepší pohyb. Byli jsme víceméně celou první třetinu silní na puku. Od druhé třetiny začal být Litvínov aktivnější a my jsme ztratili několik puků. Než dali gól (na 2:1), tak to bylo snad třikrát. Pak jsme se v těchto momentech zlepšili. Když jsme dali ve třetí třetině gól, tak jsme hráli hodně zodpovědně, až na posledních třicet vteřin, kdy jsme soupeři málem dokázali nahrát na gól. Jinak to byl zodpovědný výkon z naší strany."

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Chalupa (Jurčík, Zygmunt), 24. Abdul (Zygmunt) - 15. Indrák (Dotchin), 37. M. Procházka (Indrák), 51. Plekanec (Sotnieks, Kubík). Rozhodčí: Hribik, Horák - Frodl, Gerát. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5944.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Chalupa, Gut, Hlava - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, Brodecki - Melka, Zikmund, O. Bláha - Jágr, Filip, Michnáč - Pytlík, Indrák, M. Procházka - M. Beran. Trenér: Vejvoda.