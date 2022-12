Hokejisté Pardubic se mohou vrátit do čela extraligy

Praha - Hokejisté Pardubic se v úterý mohou dostat zpět do čela extraligy. Dynamo přišlo o vedení po nedělní porážce na ledě Hradce Králové, po které ho předstihly Vítkovice. Pokud Východočeši v dohrávce 25. kola porazí Litvínov, budou opět první. Ve druhém úterním zápase bude Sparta v dohrávce 9. kola usilovat na ledě Liberce o sedmou výhru v řadě, která může Pražany posunout už na čtvrté místo tabulky.

Pardubice neuspěly v neděli v derby proti Hradci Králové a poprvé v sezoně dvakrát za sebou nebodovaly. Zároveň poprvé vyšly naprázdno na soupeřově ledě. Proti Litvínovu si Dynamo může připsat šesté vítězství v řadě, v posledních dvou vzájemných duelech však Pardubice vyhrály až po samostatných nájezdech respektive gólem v prodloužení.

"Musíme se z toho oklepat. Zápasy jsou rychle za sebou. Připravíme se na Litvínov tak, abychom podali lepší výkon. Musíme mít velké nasazení a bruslařsky ovládnout zápas, to je teď náš cíl," řekl trenér Radim Rulík v rozhovoru pro klubový youtube kanál. "Samozřejmě, že to není příjemné, ale i prohry nás mohou posouvat dále," dodal kouč, který v Litvínově pět let působil a v sezoně 2014/15 se podílel na historickém titulu.

Litvínov je v tabulce dvanáctý a svou pozici neopustí ani v případě úspěchu. Severočeši se však mohou přiblížit desátému Hradci Králové a jedenáctým Karlovým Varům. Na led jednoho z hlavních aspirantů na titul Verva přijede posilněná nedělním obratem v zápase proti Olomouci, který otočila třemi góly ve třetí třetině a vyhrála 5:3. Litvínov tak utnul minisérii tří porážek.

"Po nějaké době se nám podařilo otočit utkání, které se vyvíjelo nepříznivě, za což jsme strašně rádi," řekl kouč Karel Mlejnek. "Poslední utkání je impulz pro naše sebevědomí, že dokážeme vyhrát i takové zápasy. V Boleslavi jsme takový ztratili. Čekají nás ale další těžké zápasy. Musíme respektovat sílu soupeře, ale soustředit se na svou hru. Chceme se v tabulce posouvat výše," uvedl útočník Andrej Kudrna.

Hokejisté Liberce a Sparty se utkali 25. listopadu v O2 areně a z výhry 3:1 se radovali Pražané. Teď jim Bílí Tygři chtějí porážku oplatit, i když v sezoně se jim doma příliš nedaří. Vyhráli zde jen čtyři z 11 zápasů, horší bilanci mají pouze Karlovy Vary. Naposledy Liberec v Home Credit areně v neděli prohrál s Vítkovicemi 2:3 po nájezdech.

"Myslím, že jsme se v posledních zápasech herně zvedli, semkli jsme se a mělo to tvář. Je to znát i na bodech. Proti Vítkovicím jsme neodehráli špatný zápas, byla vidět bojovnost, chuť, mělo to dobrou atmosféru," řekl útočník Michal Bulíř. Litoval slabší produktivity v přesilovkách. "Musíme se zaměřit na věci, které v přesilovce rozhodují, a které tam nebyly," dodal Bulíř. Do sestavy domácích se může po pětizápasovém trestu vrátit útočník Jaroslav Vlach.

Sparta se po nevydařeném začátku sezony a změně trenérů rozjela. V neděli vyhrála v Brně 6:2, pošesté za sebou naplno bodovala a drží neporazitelnost pod vedením staronového kouče Miloslava Hořavy. V Liberci čeká Pražany druhé ze série pěti utkání na kluzištích soupeřů.

"Doháníme to, co jsme zmeškali. Ideál to ještě není, jako tým dostáváme tvář, kterou chceme mít. Pracujeme tvrdě každý den, je tam progres a je vidět výsledkově i herně. Chceme tento standard neustále zvyšovat," řekl obránce Michal Kempný.