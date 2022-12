Hokejisté Sparty přidali sedmý úspěch v řadě, po výhře v Liberci už jsou čtvrtí

Praha - Hokejisté Sparty zvítězili v dohrávaném utkání 9. extraligového kola na ledě Liberce 1:0. Po šňůře šesti porážek bez bodového zisku tak Pražané uspěli posedmé za sebou a poskočili už na čtvrté místo. U všech výher byl na střídačce týmu kouč Miloslav Hořava, pod jehož vedením tak mužstvo neztratilo ještě ani bod. O výsledku rozhodl ve 27. minutě David Dvořáček. Třetí čisté konto v sezoně uhájil Jakub Kovář.

V domácí sestavě se již objevil po vypršení disciplinárního trestu útočník Vlach, začátek zápasu v liberecké aréně však patřil hostující Spartě. Nápor Pražanů umocnila ve čtvrté minutě přesilovka, Kváča ale ve spolupráci s obranou zlikvidoval všechny střelecké pokusy sparťanů.

Domácí se vrátili do hry až v polovině třetiny, kdy byl vyloučen hostující Němeček. Kováře však vážněji neohrozili. Největší šanci prvního dějství měl nakonec hostující Konečný, jenž trefil z úhlu tyčku Kváčovy branky.

V úvodu druhého dějství nabídli domácí Spartě opět přesilovku. Tlak Sparty byl ale bez gólové tečky. Skóre se v Liberci změnilo až ve 27. minutě: po nepřehledné situaci v libereckém brankovišti si Kváča srazil puk na tyčku a ten se s přispěním nešťastného zásahu Frolíka dostal až za brankovou čáru. Za střelce branky byl označen Dvořáček.

Poté hráli přesilovku domácí a po kolotoči přihrávek orazítkoval tyčku Kovářovy branky Vlach. Velkou šanci na vyrovnání měl pak ve 37. minutě Jelínek. Ve vlastním oslabení se dostal do úniku a byl faulován. Nařízené trestné střílení však neproměnil.

Ve třetí třetině se v obrovské šanci po přečíslení dvou na jednoho ocitl Jandus, ale Kváča vytáhl parádní zákrok a udržel Tygry ve hře. Ve druhé polovině závěrečné části to byli domácí, kteří byli aktivnější, ale sparťanská obrana v čele s Kovářem odolávala.

Tlak Liberce gradoval, minutu před koncem odjel Kváča na střídačku. Po několika sekundách byl navíc vyloučen Buchtele a Liberec hrál přesilovku. V posledních okamžicích měl vyrovnání na hokejce Bulíř, ale neuspěl. Sparta si tak z Liberce odvezla vítězství 1:0 a během její aktuální vítězné série nadále platí, že ani jednou neinkasovala více jak dvě branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kudrna (Liberec): "Rozdělil bych utkání na dvě části. V první třetině byla lepší Sparta, měla lepší pohyb. Bylo vidět, že jsou ve formě a v pohodě. Ve druhé třetině byla zhruba do desáté minuty aktivnější Sparta, ale už jsme se začali lepšit, měli jsme nějaké příležitosti. Ta třetina nám tedy dala naději do té třetí. Ztráceli jsme jeden gól. Třetí třetina byla z naší strany výborná, kluci dřeli, celý tým pracoval. Tlačili jsme se do zakončení, soupeře jsme tam přestříleli. Mrzí nás samozřejmě, že se nám nepodařilo vstřelit tu vyrovnávací branku. Oba gólmani podali výborný výkon a Sparta byla v tom zakončení o jeden gól lepší."

Miloslav Hořava (Sparta): "Dnes to byl výborný zápas od obou soupeřů. Byl to rychlý hokej, tvrdý. Bylo to o jednom gólu, já jsem rád, že jsme ho dali my a že jsme to nakonec ubránili. Domácí tlačili, ale musím říci, že nám pomohl výborný výkon gólmana, všichni hráči si šli pro to vítězství. V závěru tam byla hromada šancí, tam už je to otázka štěstí. Buď to vyletí ven, nebo vletí dovnitř. To štěstí stálo při nás, proto jsme získali tři body."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 27. Dvořáček. Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4893.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Frolík, Bulíř, A. Najman - Faško-Rudáš, J. Šír, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Mikliš, M. Jandus, Němeček - Simon, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.