Hokejisté Pardubic po třech prohrách zabrali a vyhráli v Olomouci

Olomouc - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 28. kola extraligy na ledě Olomouce 4:1 a po třech nezdarech se radovali z výhry. Východočeši uspěli zejména díky stoprocentnímu využití přesilových her, ve kterých vstřelili dvě branky. Dvěma góly se pod jejich výhru podepsal útočník Patrik Poulíček. Hanáci prohráli potřetí v řadě, k úspěchu jim nepomohl ani návrat Davida Krejčího do sestavy.

První šanci zápasu obstarala čtvrtá hostující formace, konkrétně dorážející Anděl, proti kterému stihl včas vykopnout beton brankář Lukáš. Už ve 4. minutě ale Dynamo využilo první přesilovou hru, úspěšnou tečí Mikušova nahození poslal Pardubice do vedení Musil.

Hostující brankář Frodl dvakrát úspěšně zasahoval ještě před polovinou první třetiny proti pokusům Kucsery a Kuska. Olomouc však srovnala až během dvojnásobné přesilové hry, kdy se trefil nejproduktivnější hráč domácích Káňa.

Poté zahrozili opět hosté, jenže Lukáš uspěl jak proti překvapivému zakončení Kousala, tak střele Blümela. Po chybě domácích se k dalšímu zakončení z mezikruží dostal Kousal, ale proti olomouckému brankáři znovu neuspěl. Z podobné pozice poté střílel na druhé straně hřiště Kunc, jehož pokus si Frodl pohlídal.

Stejný hráč měl příležitost ke střele z podobného místa také na začátku druhé třetiny, jenže Frodl byl úspěšný i napodruhé. Ještě těžší zákrok pak hostující brankář předvedl proti Kolouchovi, kterého našel osamoceného před brankou Pardubic Navrátil.

Dobrým zákrokem proti pokusu Rohlíka vzápětí odpověděl také Lukáš. Těsně po polovině hry se do přečíslení dvou proti jednomu dostali Kolouch s Burianem, jenže ke spokojenosti domácích fanoušků jej nevyužili. Do vedení se po druhé využité přesilové hře naopak dostaly Pardubice, puk za Lukášova záda usměrnil Camara, který tak gólově oslavil svůj návrat do sestavy.

Kanadský útočník mohl navýšit náskok hostů na začátku třetí třetiny, jenže po hezké individuální akci zamířil jen do tyče. Před polovinou třetí třetiny se do samostatného úniku dostal Poulíček, přesnou střelou potvrdil mírnou pardubickou převahu a postaral se o třetí gól hostů.

Olomouc pak jen těžko hledala recept na poctivou obranu hostů, výjimkou byla až tvrdá střela Dujsíka, kterou Frodl vyrazil mimo tři tyče. Svoji druhou branku v zápase přidal pět minut před koncem Poulíček, když ve vlastním oslabení dorazil do prázdné branky vyražený puk po samostatném úniku Blümela. Domácí se nevzdávali, snížit se jim ale nepodařilo. Krejčí trefil jen tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dvě třetiny jsme hráli dobře, ale třetí třetinu jsme nezvládli. Po dvou třetinách jsme prohrávali 1:2 a chtěli jsme samozřejmě vyrovnat. Věděli jsme, že Pardubice budou dobře bránit a snažit se chodit do brejků. Dvakrát nám takto ujeli a to by se nám nemělo stávat. Určitě rozhodl třetí gól inkasovaný při naší přesilové hře. Musíme to zahrát lépe. Přesilových her jsme dnes měli hodně a měli jsme z nich vytěžit více. Musíme dávat víc než jeden gól na zápas, naše produktivita teď je špatná. Moc jsme se nedostávali ke střelám, málo to dávali do předbrankového prostoru a neměli jsme potřebný hlad."

Richard Král (Pardubice): "Měli jsme slušný začátek zápasu, do prvního gólu jsme měli dobré střídání a byli jsme aktivní. Pak převzala otěže zápasu Olomouc, měli daleko lepší pohyb a vyhrávali osobní souboje. Dostali se do hry třemi přesilovkami v řadě, na které mají šikovné hráče. Při přesilové hře pět na tři nás rozebrali a využili ji. Od poloviny zápasu jsme hru vyrovnali, dokázali jsme se udržet na kotouči, vyhrávali jsme i osobní souboje a měli jsme lepší pohyb. Od té doby už to byl z naší strany slušný výkon. Pak jsme se ještě dvakrát dokázali prosadit. Asi rozhodl třetí gól, kdy jsme ujeli v oslabení. “

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. J. Káňa (Nahodil, Krejčí) - 4. A. Musil (J. Mikuš, Říčka), 38. Camara (Cienciala, Říčka), 49. Poulíček (Paulovič, Košťálek), 55. Poulíček (Blümel). Rozhodčí: Lacina, Stano - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček - Kucsera, Krejčí, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Klimek - Navrátil, Kolouch, Burian - Kunc, Nahodil, Kusko. Trenéři: Moták a Tomajko.

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Hecl, A. Musil, R. Kousal - Camara, Cienciala, Říčka - Rohlík, Anděl, Pochobradský. Trenér: R. Král.