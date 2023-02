Hokejisté Olomouce otočili zápas s Českými Budějovicemi, rozhodl Bambula

Olomouc - Hokejisté Olomouce otočili zápas 45. kola extraligy proti Českých Budějovicím, vyhráli 3:2 a uspěli po předešlých třech prohrách. Motor vedl na Hané 2:0, ale nakonec si připsal třetí prohru za sebou a i nadále je třináctý. Olomouc je sedmá. Zápas rozhodl v 55. minutě v přesilové hře Jan Bambula.

I přes úvodní šanci olomouckého Knotka vstoupili do utkání lépe Jihočeši a Valský otevřel po přečíslení dva na jednoho skóre již 68 sekundách hry z první střely na branku.

Aktivní českobudějovická první formace si vytvořila tlak také při svém druhém střídání, kdy Percy střílel do tyče a Čachotský do boční sítě Lukášovy branky. Olomouc byla ve zbytku první třetiny aktivnějším týmem, ale Hrachovina pokryl Bambulovu teč Káňova nahození i všechny další nepříliš nebezpečné střely domácích.

Motor navíc na konci první třetiny využil svou první přesilovou hru a Doležal poslal přesnou střelou hosty do dvougólového vedení.

Do druhé třetiny nahradil Lukáše v brance domácích Konrád a hned v první minutě musel zasahovat při samostatném úniku Vondrky. Stejný hráč poté při dorážce netrefil poloodkrytou branku a zamířil těsně vedle.

Olomouc měla smůlu těsně po uplynutí přesilové hry v polovině zápasu, kdy se po Musilově teči puk odrazil od tyče do brankoviště a zastavil se jen pár centimetrů před brankovou čárou. Poté stříleli z dobrých pozic Nahodil a Káňa, oba těsně vedle hostující branky. Zlepšený výkon Olomouci ve druhé třetině přinesl snížení, když bekhendovým pokusem z mezikruží překonal Hrachovinu Nahodil.

Na konci druhé třetiny mohl Motoru náskok dvou branek vrátit Pech, jenže jeho střelu zastavila horní tyč Konrádovy branky.

Ve třetí třetině mohl vyrovnat z ideální pozice Klimek, ale Hrachovina podržel svůj tým zákrokem vyrážečkou. Olomouc strávila většinu třetí třetiny v útočném pásmu, kromě Klimkovy šance si však dlouho žádnou vyloženou šanci vypracovat nedokázala. Zkušený útočník se ale sedm minut před koncem základní hrací doby podruhé dostal ke střele ze stejné pozice a napodruhé už Hrachovinu prostřelil.

Domácí navíc vzápětí využili přesilovou hru a otočili vývoj zápasu na svoji stranu. Po dobré Pláškově přihrávce usměrnil puk za záda hostujícího brankáře Bambula. Definitivně rozhodnout poté mohl Musil, ale Hrachovina tentokrát úspěšně zasáhl. Prosadit se ale nedokázali ani hosté, kteří tak potvrdili, že jsou týmem s nejhorší bilancí na kluzišti soupeřů v soutěži.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Olomouc): "Po posledních výsledcích jsme chtěli co nejlépe vstoupit do zápasu a udělat maximum pro to, abychom vyhráli. Paradoxně se nám to ale nepodařilo a první třetina nám vůbec nevyšla. Nevím, jestli jsme byli přemotivovaní, ale udělali jsme pár chyb a Budějovice toho využily. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a nastartoval nás první vstřelený gól. Nebylo to sice z přesilové hry, ale z pokračujícího tlaku po ní. Potom nás hnalo domácí publikum za vyrovnáním a kluci udělali maximum pro to, abychom zápas otočili. Moc si vážíme toho, že to vyšlo a posíláme velkou pochvalu do kabiny. Zabrali jsme v těžké situaci po sérii špatných výsledků. V kabině je naše velká síla, čehož bychom chtěli v závěru sezony využít."

David Čermák (České Budějovice): "Dostali jsme se do vedení 2:0, ale poté jsme bohužel začali být pasivní. Olomouc nás zatlačila a utkání otočila na 3:2. Nějaké šance k přidání další branky jsme měli, včetně břevna před koncem druhé třetiny. Gól by nás určitě uklidnil, ale hlavně to bylo kvůli naší pasivitě. Je to také postavením v tabulce, zápasy podobným způsobem ztrácíme často. Něco nám tam prostě chybí, abychom takové zápasy dotáhli do úspěšného konce."

HC Olomouc - HC Motor České Budějovice 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Nahodil (J. Knotek, J. Káňa), 53. Klimek (Kusko, P. Musil), 55. Bambula (Plášek, Navrátil) - 2. Valský (Čachotský, Štencel), 20. Doležal (Pech, Percy). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 3863.

Olomouc: Lukáš (21. Konrád) - Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, Řezníček, T. Černý - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kusko, Plášek - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: Tomajko.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis - Gulaš, Pech, Čachotský - Valský, M. Hanzl, Vondrka - Doležal, Toman, Dzierkals - Tomeček, Raška. Trenér: Čermák.