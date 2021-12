Hokejisté nastoupí proti Finsku v brance s Hrubcem, kapitánem bude Jan Kovář

Praha - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání Channel One Cupu v Praze proti Finsku v brance se Šimonem Hrubcem. Kapitánem bude stejně jako na letošním mistrovství světa v Rize útočník Jan Kovář. Jeho asistenty budou obránce Jakub Jeřábek a centr David Krejčí, který nastoupí podle dohody jen v úvodním duelu a do Moskvy se s týmem po utkání nevydá.

Kouč Filip Pešán při nominační tiskové konferenci nastínil plán, podle kterého se o tři zápasy podělí Hrubec s Romanem Willem. Třetí brankář Marek Mazanec s týmem trénoval jen v Praze a je připraven odcestovat do Moskvy v případě nějakých zdravotních problémů některého z gólmanské dvojice.

"Dnes začneme s Hrubcem v brance. Jsme rozhodnutí, že pojedeme do Ruska jen s dvěma brankáři. Budou se pravděpodobně střídat, každý dostane zápasy, ale zatím to necháme otevřené," řekl v on-line rozhovoru s novináři po dnešním rozbruslení asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Mimo sestavu zůstanou proti Finsku obránce Filip Pyrochta a útočníci Michal Kovařčík s Michaelem Špačkem, který se k týmu připojil až ve středu. V úterý totiž ještě hrál za Frölundu čtvrtfinále Ligy mistrů proti Leksandu. Třináctý útočníkem bude Lukáš Jašek.

Celý tým prošel středečními PCR testy s negativními výsledky. "Dneska jsme dělali znovu testování a vypadá to dobře, že bych mohli znovu odletět v pohodě do Moskvy," dodal Jaroslav Špaček.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Šulák, J. Jeřábek, Zámorský, Ščotka, Klok, Krejčík, D. Musil - Gulaš Jan Kovář, Frolík - Řepík, Krejčí, Sobotka - Hyka, L. Sedlák, A. Nestrašil - Blümel, A. Musil, Flek - Jašek.