Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do Ligy mistrů prohrou s Frölundou 1:4

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do Ligy mistrů porážkou 1:4 s favorizovanou Frölundou. Čtyřnásobný vítěz mezinárodní soutěže si rozhodující tříbrankový náskok vypracoval již v první třetině. O jediný gól Bruslařského klubu se postaral v 55. minutě útočník Mário Lunter.

"Zápas měl dvě poloviny, v té první byl soupeř rychlejší a důraznější. My jsme se postupně srovnávali s tempem zápasu, které bylo velmi vysoké. Myslím si, že jsme ze soupeře měli zbytečně velký respekt. Hra z naší strany nebyla optimální, ale postupem času jsme se zlepšovali a řekl bych, že v druhé polovině už to byla vyrovnaná partie," uvedl trenér domácích Radim Rulík.

Švédové, v jejichž dresu se v Mladé Boleslavi představil i reprezentační útočník Michael Špaček, se dostali do vedení v 9. minutě, kdy nenápadná střela Olssona skončila až za Růžičkovými zády. O druhý gól se postaral po ideální přihrávce zpoza branky kapitán a největší hvězda Frölundy Joel Lunqvist.

Následně mohl dokonce v oslabení snížit Bernad, v samostatném nájezdu ale brankáře Rubina nepřekonal a v pokračující početní výhodě se prosadil pohotově dorážející Carlson. V polovině zápasu to bylo už 4:0, když se dělovkou do horního rohu branky trefil Johansson.

Domácí Bruslaři měli také své šance, ale v koncovce byl největší rozdíl mezi oběma soupeři. Solidně zaplněná aréna se dočkala přeci jenom branky v hostující síti, když čtyři minuty před koncem využil přečíslení Lunter.

"Zápas nám otevřel oči. Přijel nejlepší tým Evropy a ukázal nám, na čem ještě musíme zapracovat. Postupem zápasu jsme se ale víc a víc dostávali do hry a třetí třetina už byla docela podle našich představ. Určitě rozhodla první třetina, kde jsme prohrávali 0:3, a proti tak silnému týmu už s tím nejde moc udělat," řekl brankář Jan Růžička, který si připsal 28 úspěšných zákroků. "Škoda, že nám tam v úvodu zápasu něco nepadlo. Za stavu 0:3 už to bylo těžké, ale klobouk dolů před klukama, že to nezabalili, a ještě jsme z toho udělali důstojný zápas," dodal.

Další utkání ve skupině B Ligy mistrů čeká Mladou Boleslav v sobotu, kdy se doma utká s IFK Helsinky.

BK Mladá Boleslav - Frölunda 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Lunter (P. Kousal) - 9. Olsson (Lasu, Niederbach), 16. J. Lunqvist (Lasch, Henriksson), 20. Carlsson (F. Johansson, Mursak), 30. F. Johansson (Friberg, Henriksson). Rozhodčí: Pražák, Šindler – Hynek, Ondráček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1.

Sestava M. Boleslavi: J. Růžička - Jánošík, Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík - Lunter, A. Zbořil, Šťastný - P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kotala, Závora, Dufek - Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.