Hokejisté Liberce po čtyřech prohrách zabrali a porazili Litvínov

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 17. kole extraligy Litvínov 3:0 a po čtyřech utkáních se radovali z výhry. Pro Bílé Tygry to byl druhý úspěch v posledních dvanácti zápasech. Naopak Verva nedokázala navázat na předešlé dvě výhry v domácím prostředí. Severočeši položili základ svému vítězství již v první desetiminutovce, když se trefili Jan Ordoš a T. J. Melancon. Třetí uklidňující branku přidal v samém závěru druhé třetiny kapitán Petr Jelínek. Brankář Petr Kváča vychytal své druhé čisté konto v sezoně.

Liberec vstoupil do utkání o poznání aktivněji a Godla v brance Litvínova musel být hned od začátku ve střehu. Úvodní nápor domácích pak ale zhatil faul Rosandiče a hosté měli možnost první přesilovky v utkání. V té měl dobrou šanci Straka, Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

Poté si v početní výhodě zahráli také Tygři a skóre utkání otevřel dorážkou Filippiho střely důrazný Ordoš. Druhý gól domácích mohl přidat v polovině první části Najman, Godlovi ale pomohla pravá tyč. O pár vteřin později už se ale Liberečtí mohli radovat, po ukázkové souhře s Klepišem zapsal premiérový gól v extralize americký zadák Melancon.

Verva byla dosavadním průběhem utkání značně opařena a hostující trenér Országh si vyžádal oddechový čas. Ani ten však Litvínovu příliš nepomohl a domácí i nadále diktovali tempo hry. Dobré příležitosti měli Filippi a Najman, Godla ale tentokrát odolal.

V úvodu druhé části měli Litvínovští přesilovku, Liberec se ale bez problémů ubránil. Poté si sami Bílí Tygři zahráli v početní výhodě a blízko třetímu gólu byl Birner, Godlovi ale podruhé v utkání pomohla tyč.

Domácí pokračovali v nastoleném tempu z první části a hra se tak převážně odehrávala před Godlovou brankou. V další přesilovce Liberce měl gólovou šanci Jelínek, litvínovský brankář svůj tým podržel. Verva se před Kváču dostávala velice sporadicky a liberecký brankář tak byl ve druhé dvacetiminutovce prakticky bez práce.

V závěrečných vteřinách druhé části si navíc hosté nepohlídali zadní vrátka a domácí kapitán Jelínek poslal současně s druhou sirénou skvěle zakončeným únikem Liberec do tříbrankového vedení.

Ve třetí třetině se Bílí Tygři již nikam příliš nehnali a soustředili se bránění vedení. Naopak Litvínov se musel tlačit do útoku, často však narážel na dobře zformovanou obranu domácích. Se střelami Latty a Hübla si navíc poradil pozorný Kváča. Poslední možnost vrátit se do hry měli hosté po Vlachově vyloučení v přesilové hře, Jarůškovu i Svobodu šanci ale vychytal Kváča. Závěr utkání pak ještě zpestřila bitka mezi domácím Klapkou a hostujícím Irvingem. Skóre se ale již nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Z naší strany to bylo odpracované utkání od první do poslední minuty. Povedla se nám první třetina a odskočili jsme do dvougólového vedení. Také po zbytek utkání jsme hráli dobře a nepouštěli jsme soupeře k žádným větším šancím. Byl to výkon, který nám může hodně pomoci. Jsme rádi za vítězství a doufáme, že je to první krok na naší cestě vzhůru."

Vladimír Országh (Litvínov): "Rozdíl byl patrný již od začátku utkání. Domácí si šli tvrdě za vítězstvím, byli urputnější a chtěli více než my. Nejsme v situaci, kdy si můžeme přijít jen tak zahrát. Musíme hrát jako kdyby nám šlo i život, a to jsem dnes v naší hře postrádal. Liberec vyhrál naprosto zaslouženě."