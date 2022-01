Hokejisté Kladna bez Jágra porazili díky Bowově nule Olomouc 2:0

Chomutov - Hokejisté čtrnáctého Kladna bez Jaromíra Jágra porazili ve 40. kole extraligy v Chomutově Olomouc 2:0 a radovali se z výhry teprve podruhé z posledních 11 zápasů. Poslednímu Zlínu tak Rytíři unikli na rozdíl šesti bodů. O branky se postarali Miroslav Indrák a při power play Nicolas Hlava, dvě asistence si připsal Kyle Wood a první nulu v české extralize udržel kanadský brankář Landon Bow.

Devětačtyřicetiletý Jágr, kterého trápily problémy s přitahovačem, vynechal pátý z posledních sedmi zápasů. Majitel klubu nechyběl v civilu na střídačce. Do útoku Rytířů se zařadili bratři Martin a Ondřej Procházkové, kteří přišli na střídavé starty z prvoligových Litoměřic, a do obrany posila z Prostějova Jakub Babka. Poprvé od 22. října nastoupil za Kladno forvard Ondřej Bláha, jenž působí v Ústí nad Labem.

Do první šance se dostal ve 3. minutě domácí Zikmund, na druhé straně musel Bow zasahovat při Burianově možnosti. Domácí byli aktivnější a v polovině úvodní třetiny se dostali do vedení. Indrák si mezi kruhy položil obránce Řezníčka a střelou na vyrážečku překonal Konráda. Vzápětí mohl zvýšit Pytlík, potom nebezpečně vypálil Melka. Na druhé straně si Bow poradil s Kuncovým průnikem i s pokusy Buriana či Rutara.

Na začátku druhé části dvakrát prověřil Konráda Plekanec, na druhé straně načal sérii nebezpečných situací Olesz. Kladenský gólman si poradil i se střelami Klimka či Švrčka. Olomouc sice byla aktivnější, ale největší šanci měl ve 37. minutě domácí Melka. Dostal se do úniku, Konrád však jeho střelu vyrazil. Bow držel čistý štít i po Tomečkově příležitosti.

Ve třetí třetině pokračovala převaha Hanáků, ale vyložené šance neměli a střelecké pokusy Bow kryl. Konráda prověřili Zikmund a Hlava. V 51. minutě měl po Káňově přihrávce šanci Krejčí, ale Bow ji rozklekem zmařil. V čase 53:13 musel domácí Wood za faul jako jediný hráč v utkání na trestnou lavici, ale Kladno se ubránilo. Vyrovnat se nepodařilo ani Nahodilovi či Oleszovi. Při power play pojistil výhru 27 sekund před koncem do prázdné branky Hlava.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Ani bych moc nechtěl hodnotit hru, ale chtěl bych kluky pochválit za to, jak se po nepovedeném zápase se Zlínem semkli a jak dnešní zápas parádně ubojovali. Byla tam od nich neskutečná obětavost. Za to bych jim chtěl poděkovat. Jsme samozřejmě rádi, že jsme zápas zvládli za tři body a napravili Zlín. O tom zápase jsme měli daleko jiné představy, než to nakonec dopadlo. Nebylo to pak jednoduché, ale něco jsme si k tomu řekli a kluci to hodili za hlavu a parádně k tomu přistoupili."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme do toho v první třetině dobře nevstoupili od začátku zápasu a potom jsme se do toho těžko dostávali. Kladno bylo daleko bojovnější a zasloužilo si vyhrát. Mělo větší nasazení a to nás potom stálo i to, že jsme ve třetí třetině nevyrovnali. Měli jsme obrovský problém v tom, že jsme nehráli pospolu. Pak se to sice trošku zlepšilo, ale pokazili jsme začátek a potom se to s námi vezlo. Kladno nás nasazením a bojovností předčilo."

Rytíři Kladno - HC Olomouc 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. M. Indrák (Hlava, Wood), 60. Hlava (Wood). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kladno: Bow - Veber, Kehar, Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Melka, M. Indrák, Pytlík - Kristo, Zikmund, O. Bláha - M. Procházka, M. Filip, O. Procházka. Trenér: D. Čermák.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Navrátil, Olesz - Kunc, Nahodil, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.