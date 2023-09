Hokejisté Hradce Králové cílí na čtvrtfinále, novým kapitánem je Eberle

Hradec Králové - Na jaře se hokejisté Hradce Králové poprvé v historii probojovali až do finále extraligového play off. Před začátkem nového ročníku si podobně vysoký cíl zatím nedávají, první a zásadní metou je pro ně účast mezi nejlepšími osmi týmy vyřazovací fáze. Na dnešní tiskové konferenci představil klub i nové dresy či nového kapitána.

"Chtěli bychom klub stabilizovat po ekonomické stránce a hrát pohledný hokej pro naše fanoušky. Když mám říct konkrétní sportovní cíl, určitě bychom se chtěli dostat do čtvrtfinále, kde jsme nechyběli ani jednu sezonu kromě té nedohrané. A potom, i podle stavu kádru, který bude doufejme lepší než v minulé sezoně, můžeme klidně pomýšlet i výš," prohlásil generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Po minulém ročníku, jenž byl pro hokejový Hradec Králové nejúspěšnější v historii, opustili kádr brankář Matěj Machovský, obránce Mislav Rosandič a útočníci Lukáš Cingeľ, Jakub Lev a Ethan Werek. Náhradu přivedlo vedení na všechny pozice. Velkou osobností v brankovišti by měl být Patrik Bartošák, mezi kvalitní tváře patří i obránci Ralfs Freibergs s Tomášem Pavelkou. V útoku posílili tým Evan Jasper, David Šťastný a Alex Tamáši.

"Mančaft jsme doplňovali po odchodu několika poměrně klíčových hráčů. Příchod nových byl podle našich představ, vytypovali jsme si je a podařilo se nám dotáhnout jednání do zdárného konce. Myslím si, že jsme správně posílili," uvedl Kmoníček. "Ještě máme volné okénko, abychom případně mohli tým doplnit o nějakého zajímavého hráče, pokud se na tom shodneme s trenéry a majiteli," doplnil.

Velkou nejistotu však do celého klubu i konkrétního složení A-mužstva vnáší situace kolem tří hráčů, kterým byl v semifinále play off s Vítkovicemi odhalen dopingový nález. Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl mohou na verdikt Národního rozhodčího soudu pro sport pod Národní sportovní agenturou čekat ještě několik měsíců.

"Podle mých zpráv to bude zasahovat do podzimu a nedej bože i do zimy. Já, hráči ani kdokoli jiný to nejsme schopni urychlit," reagoval Kmoníček. Ten nadále čeká i na případnou možnost, jak získat zpět ruského útočníka Nikitu Ščerbaka, jenž musel klub i Česko opustit loni v září. "Po celou dobu jsme v kontaktu. Nikita se chce vrátit do Hradce, ale uvidíme, jak se budou vyvíjet vládní opatření. Navíc je vázaný platným kontraktem ve Francii," podotkl generální manažer.

Mountfield odhalil veřejnosti nové dresy, které skrz motiv lvích nohou odkazují na první sezonu hradeckého hokeje v extralize před třiceti lety. Představil ale také nového kapitána. Štafetu po Radku Smoleňákovi, jehož v době zranění zastupoval Filip Pavlík, přebírá útočník Jan Eberle.

Kladenský odchovanec letos oslavil 34. narozeniny, v nejvyšší soutěži má odehraných přes sedm stovek zápasů. V Hradci se ale řadí mezi novější tváře. Přišel teprve letos v lednu. "Nebudu lhát, zahřálo mě to u srdce a mám z toho radost. S kapitánským céčkem mám daleko větší zodpovědnost za výkony celého týmu. Už pár let patřím v lize ke starším hráčům, snažím se mentorovat mladší a vést tým k tomu, aby fungoval," řekl Eberle.

V přípravě odehrál Hradec Králové devět zápasů, z nichž šest vyhrál. Kromě úvodního duelu proti partnerskému Kolínu měřil síly výhradně se zahraničními soupeři. Dvakrát porazil Vídeň, jednou Banskou Bystrici, Ambri-Piottu, Berlín a Fehérvár. Překvapivou porážku zaznamenal právě s Kolínem, dále podlehl na švýcarském turné Zugu a Ženevě.

"Snažili jsme se každý den maximálně využít k tréninku, aby nám noví hráči zapadli do kádru. Věřím, že do prvního zápasu budou připraveni všichni, byť v přípravě měli někteří zdravotní problémy," řekl trenér Tomáš Martinec, jemuž se do sestavy po dlouhodobém zranění vrátil také Bohumil Jank. V minulé sezoně si tým procházel velkými lapáliemi, a to jak na jejím startu, tak v play off. "Doufám, že už se v tomhle směru nebude opakovat," řekl Martinec.

Klubové vedení se dále snaží řešit i nevyhovující zázemí pro A-tým a také pro mládež. To prošlo přes léto jen drobnými úpravami. "S vedením města a klubu budeme řešit harmonogram dalších úprav a rekonstrukcí celého areálu zimního stadionu. Město udělalo velké investice v souvislosti s fotbalovým stadionem, teď je na řadě hokej. Bezpochyby budou potřeba velké investice. Máme o zábavu postaráno," doplnila královéhradecká primátorka Pavlína Springerová.