Hokejisté Hradce Králové chtějí udělat doma další krok k historickému postupu

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové mohou o víkendu udělat výrazný krok k postupu do finále play off extraligy. Východočeši vyhráli oba zápasy na ledě Vítkovic a v domácím prostředí tak mohou v ideálním případě již v neděli slavit historický úspěch. Ostravané ale věří, že tentokrát se budou radovat oni a vynutí si pokračování série. Nejlépe za nerozhodného stavu 2:2.

"Je to 2:0, my ale neskládáme zbraně. Věřím, že se nám může podařit to stejné, co se soupeři podařilo u nás," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň po středeční porážce 2:3 v prodloužení.

Ridera se po posledním zápase cítila být poškozena rozhodčími, majitel klubu Aleš Pavlík dokonce nařkl hlavní arbitry z korupce. Komise rozhodčích ale potvrdila, že oba góly Mountfieldu, které Vítkovice rozporovaly, byly uznány v souladu s pravidly. Nevhodné chování Pavlíka, jenž je zároveň předsedou Asociace profesionálních klubů a viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, bude řešit disciplinární komise.

Na pocity křivdy musí Vítkovičtí nyní zapomenout, což si hráči uvědomují. "Pojedeme do Hradce prostě bojovat, minimálně v prvním zápase stoprocentně necháme všechno a budeme věřit, že urveme oba zápasy. V posledním utkání jsme nebyli horší, ale Hradec byl šťastnější," řekl kapitán Dominik Lakatoš.

Hradec Králové uspěl v Ostravě 1:0 po samostatných nájezdech a 3:2 v prodloužení, v play off tak vyhrál již šest zápasů v řadě. Svěřenci trenéra Tomáše Martince dokázali porazit Vítkovice v pěti ze šesti vzájemných soubojů v sezoně, čtyřikrát z toho ale v prodloužení nebo po nájezdech.

"Že jsme získali dva body ve Vítkovicích, je nádhera. Oni jsou ale takový tým, že jsou schopni příště přijít a dát nám úplně v klidu osm gólů. Když se dobře vyspí," podotkl hradecký kapitán Radek Smoleňák.

"Je to jenom na nás, jak dobře budeme mít nastavené hlavy a jak moc si budeme vážit dvou vybojovaných bodů. Doma nás požene spousta lidí a troufnu si říct, že atmosféra bude ještě hustší než ve Vítkovicích. Těším se," dodal šestatřicetiletý útočník.

Východočeši působí v nejvyšší soutěži od sezony 2013/14 a od té doby se dostali maximálně do semifinále. V letech 2017 a 2018 v něm prohráli 2:4 na zápasy s Brnem respektive s Třincem.

Sobotní utkání začne v 17:00, nedělní o hodinu dříve.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy - 8. a 9. dubna: Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátky: sobota 17:00 (ČT sport), neděle 16:00 (O2 TV Sport). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 1:0 po sam. nájezdech, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Patrik Miškář 1 zápas/1 bod (1 branka + 0 asistencí) - Patrik Koch, Dominik Lakatoš oba 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Aleš Jergl 7/6 (2+4) - Peter Mueller 8/7 (3+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jakub Lev 52/39 (15+24) - Roberts Bukarts 52/47 (21+26). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 0,85 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 97,14 procenta a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,27, 96,47 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,57, 94,47 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 4,07 a 87,88 - Aleš Stezka 1,39, 95,20 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 1,85, 92,45 a sedmkrát udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,03 a 91,49 - Aleš Stezka 2,14, 92,44 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99. Zajímavosti: - Hradec Králové útočí na historický úspěch. V semifinále je potřetí a na první finálovou účast čeká. V roce 2017 získal bronz po semifinálové porážce s Kometou Brno 2:4 na zápasy a o rok později skončil čtvrtý po porážce v boji o finále s Třincem také 2:4 na utkání. - Vítkovice v případě vyřazení získají medaili jen za předpokladu, že vítěz základní části Pardubice postoupí do finále přes Třinec. Dosud získali Ostravané 15 cenný kovů. Dvakrát to bylo zlato (1952 a 1981), devětkrát stříbro (1950, 1951, 1953, 1983, 1993, 1997, 2002, 2010 a 2011) a čtyřikrát bronz (1958, 1979, 1998 a 2001). - Ostravané jsou v semifinále podesáté a poprvé od roku 2011. Uspěli dosud pětkrát. - Mountfield od porážky v úvodním čtvrtfinále doma s Libercem 2:4 vyhrál šestkrát za sebou. - Hradec Králové doma vyhrál tři z posledních čtyř duelů. - Vítkovice prohrály tři z uplynulých pěti duelů. - Ostravané venku vyhráli dva z posledních tří zápasů a v základní části byli se 49 body za 26 utkání mimo svůj led druhým nejlepším celkem za Pardubicemi (58 bodů). - Mountfield vyhrál pět ze šesti vzájemných duelů v této sezoně a čtyřikrát to bylo až v nastavení. - Kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš oslaví v sobotu 26. narozeniny. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit z 15 případů jen jednomu celku. V roce 2019 to dokázal Třinec v semifinále proti Plzni (4:3 na zápasy). Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), o tři roky později ve finále Třinec s Litvínovem (3:4), v roce 2017 ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4), o rok později ve čtvrtfinále Vítkovice s Kometou (0:4) a v semifinále Hradci s Třincem (2:4) i Plzni s Kometou (1:4), v roce 2019 ve čtvrtfinále Hradec Králové s Kometou (0:4) a předloni v semifinále Sparta s Libercem (3:4).