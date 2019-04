Londýn - Hodnota kybernetické měny bitcoin se dnes na krátkou dobu zvýšila o zhruba 20 procent a poprvé od poloviny loňského listopadu překonala hranici 5000 dolarů (zhruba 115.000 Kč). O příčinách prudkého růstu se spekuluje, někteří analytici například hovoří o velké objednávce anonymního kupce, která spustila vlnu dalších transakcí. Spolu s bitcoinem zpevnily i další digitální měny a ukončily tak tři měsíce stability na trhu, jehož hodnota se pohybuje kolem 160 miliard dolarů, píše server agentury Bloomberg.

Na burze Bitstamp se bitcoin vyšplhal až na 5080 dolarů. Později však o část zisků přišel a kolem 16:00 SELČ se prodával za zhruba 4800 dolarů. Koncem roku 2017 bitcoin vystoupil až do blízkosti 20.000 dolarů, připomněla agentura Reuters.

Spolu s bitcoinem dnes zpevnily i další kryptoměny jako ether, ripple nebo litecoin. Zatímco náhlé výkyvy bitcoinu nejsou ničím novým, letos byla aktivita na burze relativně utlumená, protože investoři zvažují vyhlídky mainstreamového rozšíření po loňském propadu o 74 procent, upozornila agentura Bloomberg. Trh digitálních měn byl letos relativně klidný, kurz bitcoinu se dodnes pohyboval přibližně mezi 3300 a 4200 dolary.

Nadměrné pohyby mohou často způsobit velké nákupní nebo prodejní příkazy, zčásti proto, že objem se šíří přes desítky míst. K výkyvům na trhu pak mohou přispět individuální investoři.

Obchodníci se jen dohadují o tom, co stojí za dnešním růstem kurzů digitálních měn. Jak poznamenala investiční firma Kenetic Capital, trh kryptoměn je v porovnání s ostatními trhy stále relativně malý a také emocionální. Je silně závislý na vlnách nadšení, což se zřejmě přihodilo i dnes.

Šéf londýnské firmy BCB Oliver von Landsberg-Sadie soudí, že dnešní výkyv na trhu byl pravděpodobně vyvolán obchodem v hodnotě zhruba 100 milionů dolarů, který byl rozložen na hlavní burzy - americké Coinbase a Kraken a lucemburskou Bitstamp. Podle něho se na těchto třech místech uskutečnila jedna objednávka ve výši přibližně 20.000 bitcoinů.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že během necelé hodiny lidé do bitcoinu investovali v přepočtu takřka 400 miliard korun, tedy více než čtvrtinu českého státního rozpočtu.

Podle Kovandy se spekuluje, že důvodem strmého vzestupu bitcoinu je pondělní aprílový žertík. "Na jednom z méně významných finančních zpravodajských serverů se objevila informace, že americká Komise pro burzy a cenné papíry schválila první burzovně obchodovatelný bitcoinový fond. Pokud by se tak stalo, bitcoin by se zpřístupnil masové investorské veřejnosti, což by podpořilo investice do něj a tedy jeho cenu. Nic takového se ale zatím neděje. Jednalo se opravdu o aprílový žertík," uvedl Kovanda.