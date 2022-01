Hnutí ANO chce o kompenzacích pro podnikatele hovořit na půdě Sněmovny

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) opět kritizoval hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tím podle něj zablokovala různé projekty a kompenzace. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním druhém zasedání stínové vlády hnutí ANO. Bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček uvedl, že poslanci ANO chtějí na půdě Sněmovny řešit kompenzace pro podnikatele za omezení při covidu, v pátek se pokusí zařadit na jednání dolní komory mimořádný bod.

"Vláda je z hlediska veřejných rozpočtů a financí absolutně nekompetentní, protože zásadním způsobem negativně ovlivňuje celkově život našich občanů a chod naší ekonomiky, protože zavedla rozpočtové provizorium," uvedl Babiš. Kritizoval také opět mimo jiné to, že kabinet neprodloužil snížení DPH na energie. Na příspěvky na bydlení podle Babiše nedosáhnou všichni a ani o něj všichni, kteří mají nárok, nežádají.

ČR hospodaří od začátku roku v rozpočtovém provizoriu, kdy jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Babišova vláda jej navrhla se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard korun. Podle ministerstva financí by mělo provizorium trvat do konce března.

Hnutí ANO chce v pátek zařadit na jednání Sněmovny mimořádný bod ke kompenzacím pro podnikatele, řešit to chce také na dnešních interpelacích. Vláda by měla sdělit jasné stanovisko, řekl na dotaz ČTK Havlíček. Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním zasedání kabinetu uvedl, že vláda kompenzace schválí na příštím nebo přespříštím jednání.

Podnikatelé zasažení pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními mohou podle Fialy nyní využívat například program Antivirus. K dispozici je příspěvek A pro pracovníky v karanténě, který firmám pokrývá 80 procent náhrady mzdy do 39.000 korun. Nový kabinet ale od ledna zastavil čerpání příspěvku B, kterým stát při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Ministerstvo průmyslu za Havlíčka ve spolupráci s oborovými svazy a asociacemi připravilo programy podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v úterý na twitteru napsal, že předsedové pětikoalice a příslušné resorty jednají o jejich spuštění.

Z programu COVID Nepokryté náklady podle původních podmínek měli mít podnikatelé možnost získat dotaci až na 90 procent nákladů v závislosti na propadu tržeb za rozhodné období. Přes COVID 2021 měli mít šanci čerpat příspěvek 300 korun na zaměstnance a den omezení.

Kvůli rychlejšímu šíření koronavirové nákazy předchozí vláda zpřísnila v listopadu restrikce. Zakázala konání adventních a vánočních trhů, provozovatelům služeb umožnila obsloužit jen lidi s dokončeným očkováním nebo maximálně půl roku po prodělání covidu-19. Restaurace, kluby a bary měly 30 dní omezenou otevírací dobu do 22:00. Na přelomu roku se vánočních a novoročních oslav už po rozhodnutí nových ministrů mohlo účastnit nejvýše 50 lidí. Některá omezení platí i nadále.