HN: Šéf ŘSD skončil kvůli sporům s ministrem, ne kvůli zdraví

Praha - Pavol Kováčik skončil na konci července ve funkci generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nikoliv ze zdravotních důvodů, jak znělo oficiální zdůvodnění. Rozhodl se odejít kvůli stupňujícím se sporům s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) i lidmi uvnitř ŘSD ohledně budoucnosti této státní organizace. Napsaly to dnešní Hospodářské noviny (HN).

"Cítil jsem, že jsem ztratil podporu pana ministra v realizaci důležitých kroků, na kterých jsme se dříve domluvili. Cíle jsme měli sice totožné, ale začaly se lišit naše pohledy, jak se k těmto cílům dopracovat," řekl Kováčik v rozhovoru pro HN.

První konflikt s Kremlíkem se měl týkat auditu smluv a probíhajících veřejných zakázek, kdy Kováčik některé soutěže pozastavil a ministr v tom údajně viděl jen zbytečné průtahy. "Vyvstal tlak na to, abych to nezdržoval. Já jsem panu ministrovi řekl, že nejsem podepisovací stroj, a když už něco podepíši, tak si za tím musím stát," uvedl bývalý šéf ŘSD.

K odchodu z čela dálničního ředitelství po necelém čtvrtroce se Kováčik rozhodl podle HN hlavně kvůli tomu, že ministr Kremlík zarazil jím připravené organizační změny. Ty měly spočívat v pozměněné struktuře ŘSD, ale i v náboru asi 60 nových lidí - dělníků pro údržbu nových úseků dálnic i specialistů.

Ministr Kremlík nechtěl důvody Kováčikova odchodu komentovat. "Motivaci pana Kováčika k odchodu nemohu posuzovat, musím však trvat na tom, že mně sdělil zdravotní důvody," uvedl ministr, který řízením ŘSD po Kováčikově odchodu pověřil Radka Mátla. Klíčové pro Kremlíka je, aby se ŘSD co nejrychleji transformovalo na akciovou společnost.

Kováčik byl jmenován do čela ŘSD na začátku května, tři dny po nástupu Kremlíka do funkce ministra dopravy. Nový ministr si od něj sliboval především zintenzivnění a urychlení dopravní výstavby a efektivnější řízení dopravního provozu při krizových situacích. Před měsícem ministerstvo dopravy oznámilo, že Kováčik odstoupil na vlastní žádost, a to ze zdravotních důvodů.