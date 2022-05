Hlavní cenu Anifilmu za film pro dospělé získal snímek Kde je Anna Franková?

Liberec - Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal na 21. ročníku Mezinárodního festivalu Anifilm v Liberci snímek Kde je Anna Franková? izraelského režiséra Ariho Folmana, který proslul mimo jiné animovaným dokumentem Valčík s Bašírem z roku 2008, nominovaným na Oscara. Cenu za nejlepší celovečerní film pro děti získal dnes v Liberci japonský režisér Mamoru Hosoda za příběh Belle. Hosoda není na přehlídce žádným nováčkem, jeho film Mirai, dívka z budoucnosti, okouzlil porotu i diváky Anifilmu v roce 2019.

Fotogalerie

Anifilm nabídl to nejlepší, co vzniklo za poslední rok v animované tvorbě doma i ve světě. Představil více než 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. V soutěžních sekcích se utkalo 11 celovečerních filmů, 31 krátkých filmů, 33 filmů studentských, 24 videoklipů, 15 abstraktních a nenarativních snímků, 15 VR filmů a také 15 počítačových her. Vítěze dnes večer vyhlásili organizátoři na slavnostním večeru v divadle F. X. Šaldy. Diváckou Cenu Libereckého kraje převzali režiséři Yutaro Kubo a Satomi Maiya za celovečerní film Dívka ze země Venku, který Anifilm uvedl ve světové premiéře.

V mezinárodní soutěži krátkých filmů ocenila porota hlavní cenou snímek polské režisérky Joanny Kożuchové Bylo jednou jedno moře… "Vítězka mezinárodní soutěže krátkých filmů se teď může ucházet o nominaci na Oscara," řekl ČTK ředitel festivalu Tomáš Rychecký. Nejlepším studentským snímkem se stal film Milý tati česko-vietnamské režisérky Diany Cam Van Nguyen. V kategorii abstraktních a nenarativních animací zvítězil film Imaginární krajiny ukrajinského režiséra Mykyty Lyskova.

Hlavní cenu v mezinárodní soutěži videoklipů si odnesla absolventka pražské UMPRUM Magdalena Hejzlarová za klip Gosheven: Until Exhaustion, v soutěži VR filmů zvítězil snímek Limbotopie jehož autorem je Wen-Yee Hsieh z Tchaj-wanu. Ocenění za výtvarný počin v soutěži počítačových her si odnesl tým londýnských vývojářů Shedworks za hru Sable. Z her určených pro děti ocenila porota hlavní cenou projekt studia Darjeeling Labyrinth City: Pierre the Maze Detective.

Pro festival jde o 21. ročník, ale teprve potřetí se přehlídka koná v Liberci po přestěhování z Třeboně. V předchozích dvou letech návštěvnost Anifilmu poznamenala omezení spojená s koronavirovou pandemií, poprvé se tak koná bez omezení. Na podzim 2020 navštívilo Anifilm v Liberci na 10.000 diváků, loni v červnu jich bylo 20.000. Letošní návštěvnost bude vyšší. "Je opravdu znát, že po odeznění covidové vlny lidé mají zájem o kulturu, samozřejmě nám přeje i počasí, takže návštěvnost je opravdu rekordní," dodal Rychecký.

Program Anifilmu dnešním slavnostním vyhlášením nekončí, na filmové projekce, do školy animace, dabingového studia, game zóny s počítačovými hrami nebo na výstavy mohou zájemci vyrazit ještě v neděli.