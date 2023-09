Hilšer bude na Praze 2 obhajovat senátorský mandát s podporou Pirátů

Praha - Senátor Marek Hilšer bude obhajovat příští rok mandát v horní komoře Parlamentu s podporou Pirátů. Dohodu schválilo pražské krajské fórum vládní strany, informovali dnes Piráti v tiskové zprávě. Pokud Hilšer ve volbách v obvodu číslo 26 - Praha 2 uspěje, vstoupí do pirátského klubu, případně do klubu SEN21 a Pirátů, pokud zůstane zachován. Aktuálně je Hilšer v klubu Starostů a nezávislých (STAN).

Hilšer se stal senátorem v roce 2018, když ve druhém kole porazil dosavadního senátora Libora Michálka, kterého tehdy navrhovali Piráti. Před kandidaturou do Senátu se ucházel o post prezidenta, v roce 2018 skončil ve volbách na páté příčce se ziskem 8,83 procenta hlasů. O post hlavy státu usiloval i na začátku letošního roku, kdy obsadil šestou příčku za 2,56 procenta hlasů.

Pro podporu Hilšerovy kandidatury se vyslovilo 81 procent účastníků hlasování pražské organizace Pirátů. "Marek Hilšer v Senátu dlouhodobě patří k liberálnímu křídlu, je to ostatně vidět na jeho hlasování. Krajské sdružení pražských Pirátů společně se zastupitelským klubem na magistrátu jsme si jako strategii zvolili sjednocování liberálních sil v Praze. Jejich štěpení totiž vždy směřovalo k tomu, že se prosadily síly konzervativní," uvedl předseda pražských Pirátů Ondřej Chrást. Zapadá do toho podle něj i květnové rozhodnutí z primárních voleb Pirátů, že v Praze 8 bude obhajovat funkci Lukáš Wagenknecht.

V případě úspěšné obhajoby by Hilšer přestoupil z klubu STAN do nynějšího klubu SEN21 a Pirátů, případně pirátského senátorského klubu. "České Piráty bez moře lze považovat za jednu z mála politických stran na naší politické scéně, která si dosud nezadala se zločinem a korupcí. Vyrostla jako hnutí odspodu a její 'genetický základ' se vymyká dědictví korupční politiky 90. let, které představovala opoziční smlouva a jež v různých podobách prorůstá českou politiku a společnost dodnes," uvedl Hilšer.

Hilšer by se v příštím šestiletém volebním období chtěl zaměřit na oblasti, kterým se věnuje dosud. Jsou to sociální politika, podpora domácí a paliativní péče a zapojení zdravotně postižených na trh práce, problematika exekucí, udržení či posílení nezávislosti veřejnoprávních médií na politické moci či zavedení korespondenční volby, uvedli Piráti.