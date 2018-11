Praha - Některé slevy, které se zdají vysoké, během výprodejů na Černý pátek nemají nic společného s výhodnými nabídkami. Cena po "slevě" je totiž často stejná jako průměrná cena daného výrobku na trhu. Upozorňuje na to srovnávač cen Heureka.cz. Ze statistik společnosti Shoptet vyplývá, že velké e-shopy reálně zlevnění v průměru o 34 procent, ale jde o staré modely zboží, jejíž cena přirozeně klesá.

Black Friday v současnosti v e-shopech netrvá jeden den jako v minulosti, ale slevové akce trvají prakticky celý měsíc. "Během této doby sledujeme, že se ceny jednotlivých prodejců od průměru na trhu mohou lišit až o 50 procent. Znamená to, že fantastické slevy často nemají nic společného s výhodnými nabídkami, ale reálně pouze návrat k průměrné ceně na trhu. Je proto dobré ceny i po slevě kontrolovat i s dalšími prodejci," uvedl marketingový ředitel Heureka.cz Michal Vodák.

Nejčastější uváděné slevy jsou mezi 30 až 40 procenty, přičemž průměr je 34 procent. "Má to ale háček, ty slevy jsou často na výprodejové zboží - starší modely televizí, elektroniky, mobilů. To znamená, že jde o přirozenou slevu. Tedy před Vánoci se staré zboží zlevňuje a e-shopy se ho snaží zbavit, pak může dojít ke krátkodobému navýšení a následně po novém roce jde to stejné zboží do novoročních výprodejů," řekl Miroslav Uďan z Shoptetu.

"V tuzemském prostředí se fenomén Black Friday vnímá jako poskytnutí nějaké slevy nebo omezeného počtu kusů zboží. Nelze očekávat, že by se situace v následujících letech měla změnit," uvedl Adam Pýcha z knihkupectví Knihy Dobrovský. "Rok od roku je více cítit, že většina obchodníků v Česku využívá tento nákupní svátek k tomu, jak zkusit udat neatraktivní zboží ze skladu. Stačí se podívat, jaké nabídky a v jakém objemu se v ČR v akcích objevují," dodal ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha.

Podle ředitele nákupního centra Galerie Vaňkovka Brno Jana Borůvky se obchodníci v ČR se slevami teprve učí pracovat. "Nákupy na Black Friday jsou v zahraničí tradicí již desítky let. V Česku je tato nákupní horečka fenoménem poslední dva až tři roky. Tuzemští zákazníci i obchody se stále teprve učí, jak nejlépe využít potenciál této akce," uvedl Borůvka.

V ČR byl Black Friday převážně dominantou e-shopů, to se ale mění. "Na Vánoce by podle našich odhadů měli Češi utratit na internetu přibližně 44 miliard korun. Vrchol lze očekávat v pondělí 10. prosince a následujících dnech, ve kterých by prodeje mohly přesahovat v obratech až miliardu denně," uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Loni dosáhl obrat tuzemských e-shopů v posledním listopadovém týdnu během slevových akcí na tzv. Černý pátek téměř čtyř miliard korun, uvedla asociace. Průměrná sleva v e-shopech byla podle Heureka.cz ale jen 17 procent proti často inzerovaným desítkám procent.

Když loni na Černý pátek provedla Česká obchodní inspekce 92 kontrol, zjistila porušení zákona ve 14 procentech z nich. Nejčastějším prohřeškem bylo to, že avizované ceny neodpovídaly cenám účtovaným.