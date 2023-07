Hermannová se Štochlovou postoupily v Edmontonu do čtvrtfinále

Edmonton - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou postoupily na turnaji Pro Tour kategorie Challenge v Edmontonu do čtvrtfinále. V osmifinále dnes nejlepší současný český ženský pár porazil 21:19 a 21:15 mladé Španělky Danielu Álvarezovou a Taniu Morenovou, které vloni ovládly evropský šampionát do 22 let.

Hermannová se Štochlovou se v Kanadě mezi nejlepších osm prokousaly z kvalifikace. Na turnaji už absolvovaly pět zápasů, prohrály pouze druhý duel v základní skupině s Italkami Valentinou Gottardiovou a Martou Menegattiovou (21:23 a 16:21). Do play off tak šly z druhého místa na dosud neporažené jednadvacetileté Španělky, proti nimž si připsaly první dvousetovou výhru v Edmontonu.

Ve čtvrtfinále se Češky střetnou s olympijskou vítězkou z Ria a bývalou mistryní světa a Evropy Laurou Ludwigovou a její partnerkou Louisou Lippmannovou z Německa.

Ženy - skupina F:

Gottardiová, Menegatiová (7-It.) - Hermannová, Štochlová (19-ČR) 2:0 (21, 16).

Osmifinále:

Hermannová, Štochlová - Álvarezová, Morenová (15-Šp.) 2:0 (19, 16).