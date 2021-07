Hermannová s Nausch Slukovou chtějí v Tokiu předvést pěkný volejbal

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková pózují pro fotografy 12. července 2021 v Praze na setkání s novináři před odletem na olympijské hry do Tokia.

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková pózují pro fotografy 12. července 2021 v Praze na setkání s novináři před odletem na olympijské hry do Tokia. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Bez velkých očekávání a s přáním předvést pěkný volejbal odletí v pátek do Tokia Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, které se společně kvalifikovaly na olympijské hry podruhé za sebou. Do té doby budou plážové volejbalistky trénovat v Praze už s výhledem na konkrétní soupeře ve skupině a styl hry, kterým by se v japonské metropoli rády prezentovaly.

"Chtěly bychom vylepšit výsledek z Ria, což znamená postoupit do osmifinále. Skupiny jsou letos vyrovnanější než kdy jindy, každý může porazit každého," řekla na dnešním setkání s novináři Nausch Sluková, která se chystá na třetí olympiádu. V Londýně 2012 obsadily společně s Kristýnou Kolocovou páté místo, což je dosud nejlepší český výsledek na písku pod pěti kruhy. O čtyři roky později v Riu skončily s Hermannovou sedmnácté.

Nausch Sluková si v souvislosti s odloženou olympiádou prožila emoční kolotoč, kdy se napjaté očekávání střídalo se zklamáním. Nyní už se na hry těší, ale vzhledem k různým protikoronavirovým opatřením se snaží nemít žádná očekávání. Důležité je, že stejně jako Hermannové se jí podařilo vyřešit zdravotní trable, které je tuto sezonu brzdily, a cítí se dobře.

Hermannová se sice těšila na japonské diváky, kteří podle ní umí ocenit sportovní výkony, ale po zákazu jejich přítomnosti na stadionech kvůli zhoršující se epidemické situaci v Tokiu zase ví, že při zápasech nepodlehne atmosféře jako v Riu. "Možná to na druhou stranu není až taková tragédie co se týče toho, na co jsme si za poslední rok a půl zvykly," řekla.

V jedné ze šesti čtyřčlenných skupin narazí Češky na německou obhájkyni zlata Lauru Ludwigovou, která po návratu z mateřské dovolené hraje s Margaretou Kozuchovou, zkušené Švýcarky Tanju Hüberliovou a Ninu Betschartovou, s nimiž na červnovém turnaji Světového okruhu v Ostravě vypadly v osmifinále, a domácí dvojici Miki Išiiová, Megumi Murakamiová.

"Skupina je vyrovnaná, není tam jednoznačný favorit ani vyložený outsider," řekl trenér české dvojice Simon Nausch, který je zároveň manželem starší z obou hráček. "Švýcarkám pomohlo odložení her o rok, Němky jsou velká neznámá a o Japonkách víme, že se připravují tvrdě a s maximální precizností," dodal. První dva a nejlepší dva páry z třetích míst postoupí do osmifinále, další čtyři dvojice na třetí příčce se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Kvůli nucenému pobytu v bublině s sebou Hermannová i Nausch Sluková berou různé hry, seriály a čtivo na rozptýlení. "Mám na tabletu jednu hru, v které mě Markéta nedávno hrozně rozdrtila, tak ji v Tokiu vyzvu k odvetě," řekla Hermannová.