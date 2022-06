Hermannová obnoví pro MS spolupráci s Martinou Williams, Štochlová je zraněná

Praha - Zranění břišního svalu nepustí Marii-Sáru Štochlovou na mistrovství světa v plážovém volejbalu a její parťačka Barbora Hermannová se na šampionátu v Římě představí s někdejší spoluhráčkou Martinou Williams. Turnaj začne pátek, staronový pár, který se rozešel v roce 2015 po odchodu Hermannové k Markétě Slukové, odletěl do dějiště dnes.

Štochlová se ocitla mimo hru kvůli natrženému svalu a čeká ji klidový režim přibližně čtrnáct dní. "Je to pro mě hodně těžký se s tím vyrovnat. Jasně, moje první mistrovství světa, a ještě v Římě..., ale hlavně nás to stálo spoustu sil projít kvalifikací a měly jsme velkou radost. A teď je to o to větší zklamání, že si tam nezahraju," litovala Štochlová v nahrávce pro média.

Hermannová proto těsně před startem obnovila spolupráci s Williams, která dříve hrála pod rodným jménem Bonnerová. "Marťa je jediná česká hráčka, která má bodově na to, aby mohla se mnou nastoupit," vysvětlila Hermannová. "Už jsme spolu hrály a v momentální sezoně je to jedna z mála hráček, která do toho vložila celou zimní přípravu a je odhodlaná hrát celou sezonu na beachi. Takže je to varianta číslo jedna, kterou tu v Česku máme," dodala.

Společně tvořily pár pět sezon. "Takže to může být naše výhoda, že nejdeme na hřiště, aniž bychom se beachově znaly. Ale na druhou stranu už je to víc než sedm let, co jsme na tom hřišti spolu stály. Ale je dobrý, že máme za sebou spoustu zkušeností, a myslím si, že budeme dobrý, když se nám bude dařit servis. Uvidíme, co z toho společně vykouzlíme, naše skupina na mistrovství světa není úplně jednoduchá," konstatovala Hermannová.

Českému páru úterní los MS přisoudil do skupiny B druhé nasazené Brazilky Dudu a Anu Patrícii, Rakušanky Katharinu Schützenhöferovou a Lenu Plesiutschnigovou a čínskou dvojici Wang Fan, Sia Sin-i.

V italské metropoli se představí také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Osmačtyřicet mužských i ženských párů bylo rozděleno do 12 skupin. Do play off postoupí z každé skupiny první dva týmy a čtyři nejlepší z třetích míst. Osm zbývajících dvojic na třetí příčce se utká o poslední čtyři volná místa.