Herec Peterka má svoji bustu v historické radnici v Liberci

Liberec - Herec František Peterka má ode dneška svoji bustu z bronzu ve druhém patře historické radnice v Liberci. Podle návrhu akademického sochaře Jiřího Gdovína vznikla v umělecké slévárně Ještědský bronz. Pocta čestnému občanovi Liberce, který zemřel před čtyřmi lety ve věku 94 let, patří mezi vybrané projekty takzvaného participativního rozpočtu. V něm o rozdělení části peněz města rozhodují obyvatelé.

"V hlasování to získalo několik stovek hlasů. Tím to bylo schváleno a rozhodnuto. Je to vlastně návrh občanů," řekl dnes novinářům primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Vytvoření busty stálo 130.000 korun. Podnět k poctě herci, který většinu svého profesního i osobního života prožil v Liberci, vzešel od Alžběty Berkové a jejího syna Ivana. "Věřím, že jeho (Peterkova) aura férovosti a sportovního ducha a patriotismu tady na chodbě dýchne na každého procházejícího, ať už politika anebo návštěvníka radnice," řekl dnes ČTK Berka.

Peterkova busta je ve výklenku chodby ve druhém patře radnice. Této pocty se před ním dostalo pouze herci Vlastu Burianovi, hudebnímu skladateli Karlu Vackovi a prvorepublikovému starostovi města Karlu Kostkovi. Sochař Gdovín na vytvoření bronzové busty Peterky potřeboval tři měsíce. Možností, jak ho ztvárnit, bylo podle něj více. "Muselo se něco vybrat," řekl Gdovín, který je i autorem Burianovy busty.

Berka je s výslednou podobou Peterkovy busty spokojený. "Má tam ty svoje hluboké vrásky kolem očí, které ho připomínají. Mně se osobně líbí, i když jsem si představoval různé verze. Od toho, že by byl třeba v klobouku jako Krakonoš a tak dále, ale už by to možná nebyl Franta. Jediné, co je mi líto, že jeho největší kamarád Láďa Dušek, který by z toho měl největší radost, bohužel tady také není," dodal. Dlouholetý liberecký herec Ladislav Dušek zemřel před dvěma měsíci ve věku 77 let.

František Peterka byl český herec, narodil se v Praze 17. března 1922 a zemřel ve spánku v Liberci, hodinu před půlnocí 24. listopadu 2016 v hospici sv. Zdislavy. Od mládí se toužil stát profesionálním vzpěračem a olympionikem, posilovnu ale nakonec vyměnil za hereckou konzervatoř a svou životní kariéru zasvětil divadelnímu a filmovému herectví. Většina lidí si ho dodnes spojuje s rolí Krakonoše ve známém večerníčku. Na filmovém plátně ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí a přes 40 let byl profesně spjatý s libereckým divadlem F. X. Šaldy.