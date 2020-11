Herci Slováckého divadla vydávali příznivcům z okénka čaj a kávu

Uherské Hradiště - Herci Slováckého divadla vydávali ve čtvrtek odpoledne svým příznivcům čaj a kávu. Výdejové okénko nazvané U hladového herce otevřela uherskohradišťská scéna ve vstupu do budovy divadla poprvé. Zájem byl velký, jen za první hodinu dorazily desítky lidí, zjistil na místě zpravodaj ČTK.

Divadla jsou nyní kvůli opatřením přijatým v souvislosti se šířením nového koronaviru zavřená. "My jsme si říkali, že by stálo za to se s našimi diváky už konečně potkat, protože ta doba je nekonečná. Vezměte si, že my jsme nehráli na jaře, že jsme potom měli prázdniny, a jakmile jsme se vrátili do divadla, tak jsme zase museli zavřít. A diváci nám neustále píší, že je jim po nás smutno, nám po nich taky, tak jsme vymysleli okénko U hladového herce," řekl dnes ČTK herec a mluvčí divadla Josef Kubáník

Občerstvení vydávali herci Tomáš Šulaj, Jitka Hlaváčová, Petra Staňková a Pavel Šupina, první dva jsou letos nominováni na prestižní Ceny Thálie. Čtyřiačtyřicetiletý Šulaj si povídání s diváky při vaření čaje a kávy užíval. "My herci často máme absťák se někde předvádět, tak teď se zase můžu předvádět tady. Je to taková jiná role. Je škoda, že si s diváky nemůžeme povykládat déle, protože ostatní musejí čekat před vchodem, aby se nás neshlukovalo hodně. Jsou to kratičké momenty, ale i tak si myslím, že to lidi potěší," uvedl Šulaj.

Původně měl spolu s kolegy příchozím nabízet za dobrovolný příspěvek i chléb se sádlem a s cibulí.Nakonec však divadlo z hygienických důvodů od podávání potravin upustilo a zůstalo pouze u nápojů.

Mezi prvními zákazníky nechyběly dlouholeté divačky Alena a Michaela z Uherského Hradiště. "Dění okolo divadla sledujeme často, jsme častými návštěvnicemi, takže jsme musely přijít. Nejde ani o kafíčko, ani o chleba se sádlem, ale abychom divadlo podpořily," řekla Alena. "Naposledy jsme byly v divadle v září na komedii Jedna a dvě je šest. Chystaly jsme se na premiéru Jesus Christ Superstar, ale zatím bohužel," doplnila Michaela.

Podle Kubáníka je pravděpodobné, že vzhledem k zájmu diváků divadlo akci v nejbližších dnech zopakuje s jinými herci. Slovácké divadlo letos slaví 75 let své existence, má kolem 7000 předplatitelů.