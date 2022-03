Hejtmani dnes s ministry jednali o nastavení pravidel ubytování uprchlíků

Praha - Kraje v pondělí odevzdají vládě písemně aktuální požadavky pro vyrovnání se s uprchlickou krizí, sdělil ČTK po dnešním večerním on-line jednání s hejtmany ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK řekl, že většina požadavků už v zásadě padla na dnešním jednání, v pondělí je shrne Asociace krajů. Hřib chce, aby bylo v krajských asistenčních centrech pro pomoc uprchlíkům dále povinné nosit respirátory kvůli riziku šíření covidu. Vláda dnes podle něj hejtmany informovala o tom, že ubytování uprchlíků by mělo být řešeno ve třech kategoriích, a to podle délky pobytu a kvality ubytování.

"Pro nouzové přístřeší do 30 dnů by byl státní příspěvek 180 korun i se stravou, pro nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez zahrnutí stravy," uvedl Hřib s tím, že ve druhé kategorii považuje výši příspěvku za nízkou. Pro třetí kategorii - ubytování v rodinách - považuje Hřib za nutné, aby byl příspěvek dostatečně motivační. "Tady jsem zaznamenal, že průzkumy hovoří o 4000 korunách na osobu za měsíc. Pevně doufám, že to bude racionálně stanovená částka, která bude motivovat k tomu ubytování poskytnout," uvedl. Podle šéfa Asociace krajů ČR a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je především na vládě, aby pro ubytování v rodinách a u soukromníků našla nějaký motivační model.

Za uvedený příspěvek nelze podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka zajistit ubytování v žádném hotelovém zařízení. Stárek dříve uvedl, že se svými členy stanovili sumu 500 korun se snídaní na noc, což je nákladová cena. "Po dvou letech pandemie nemohou hoteliéři doplácet rozdíl," řekl dnes večer ČTK. Doplnil, že v menším množství téměř všichni provozovatelé hotelů poskytují ubytování zdarma, ale pro potřeby vyblokování velkých kapacit to nelze.

Stát by měl více podpořit soukromé ubytovatele podle středočeské hejtmanky Peckové Peckové (STAN). Příspěvek by mohli získat například senioři s volnými prostory ve svých domech či samoživitelé, který se třeba snaží uplatit hypotéku, uvedla. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) si nemyslí, že kraje a obce by měly platit ze svých rozpočtů další náklady na ubytování uprchlíků. "Měli bychom hledat cesty, aby tato věc byla řešena centrálně, protože ve chvíli, kdyby to platily jednotlivé kraje a obce, mohlo by to vést k tomu, že někdo je ochoten zaplatit víc, někdo méně. Výsledkem by byla velká nerovnoměrnost z hlediska ubytování po celé zemi," řekl Netolický.

Hejtmani podle Hřiba se zástupci vlády rozebírali i počty uprchlíků, které by měly jít do jednotlivých krajů. "Bylo představeno, že směrná čísla platí jen pro první dvě kategorie ubytování, to znamená nouzové přístřeší a nouzové ubytování, což doufám, že bude ještě upraveno. Nedává smysl, proč tam nezapočítávat i ubytované v rodinách, protože to má být hlavní preferovaný způsob," uvedl. Hejtmani by podle něj také chtěli, aby obce měly na jednom místě přístup k adresám ubytovaných.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že konkrétní připomínky k chystaným opatřením hejtmani vládě předloží v pondělí večer. Před tím spolu budou hejtmani jednat v pondělí v 18:00, řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). Evidence uprchlíků, aby starostové obcí s rozšířenou působností věděli, kolik Ukrajinců se jim do obce nahlásilo, je podle Špotáka důležitá mimo jiné kvůli tomu, aby se nezneužívaly dotace na pobyt. Také podle hejtmanů Zlínského kraje Radima Holiše a Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (oba ANO) by stát měl akutně pracovat na evidenci uprchlíků z Ukrajiny, aby bylo jasné, kolik jich v daném kraji je a kde se nacházejí.

Rakušan dnešní jednání blíže nekomentoval. Ve vyjádření pro ČTK uvedl, že jednání bylo důležité. "Čelíme situaci, která nemá obdoby. Chci všem poděkovat za to, že se ji snažíme zvládnout, že hledáme dobré a udržitelné řešení. Zítra (v pondělí) dostaneme od zástupců krajů formulované jejich aktuální požadavky a potřeby, které budeme řešit na vládní úrovni," uvedl.

Téma výstavby uprchlických táborů podle Hřiba účastníci dnešního jednání moc neprobírali. "Letmo to tam zaznělo, ale byla v zásadě shoda, že jde o jakousi nouzovou variantu, do které se vlastně úplně nechceme dostat," konstatoval.

Kraje mají vytipované lokality pro případné stanové tábory pro uprchlíky

Kraje mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout stanové tábory pro uprchlíky, až dojdou jiné ubytovací kapacity. V každém kraji hejtmani navrhnou tři nebo čtyři místa. Musí mít připojení na kanalizaci, elektřinu, mohlo by jít třeba o bývalé vojenské prostory. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl šéf Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v pořadu CNN Prima News uvedl, že nouzové ubytování chystá stát ve třech vlnách, první by byla pro 50.000 uprchlíků, třetí až pro 150.000. Česko v sobotu požádalo Evropskou unii o 25 modulárních táborů pro celkem 50.000 uprchlíků. Podle Vlčka by se zásilkou měla do Česka přijet i obsluha uprchlických táborů. "Znamená to nejen materiál, s ním přijedou i lidé, kteří ho obsluhují," uvedl. Stavba stanového městečka podle něj může trvat desítky hodin, v případě buněk jde o delší časový úsek, doplnil. Zopakoval, že nejvyššímu tlaku čelí Praha, kde už jsou uprchlíci ubytováváni v tělocvičnách, v Brně bude první tělocvična otevřena pro uprchlíky z Ukrajiny v pondělí.

O lokalitách pro uprchlické tábory chtějí kraje mluvit na dnešním večerním jednání s vládou. Podle Kuby je nutné, aby místa, kde by případně stanové tábory vznikly, měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

Kuba připomněl, že v prvních dnech do Česka přicházeli z Ukrajiny lidé, kteří tu měli příbuzné a většinou nepotřebovali ubytování. To se ale nyní mění. "Včera (v sobotu), když k nám přijeli do jižních Čech lidé, tak už 30 procent jich potřebovalo ubytovat. Takže je třeba říct, že třeba na příštích 30.000 uprchlíků spotřebujeme ubytovací kapacity, které jsme možná nepotřebovali na prvních 120.000," konstatoval dnes Kuba.

Jihočeský kraj podle svého hejtmana má ještě asi 400 až 500 ubytovacích míst v internátech a podobných zařízeních, poté může nabídnout asi 1500 míst v tělocvičnách či sportovních halách. Poté by podle Kuby byly k dispozici ale už jen místa, kde například nejsou sprchy, pouze toalety.

S vládou chtějí hejtmani řešit také dlouhodobou strategii a to, jak je možné do ubytování uprchlíků více zapojit soukromý sektor. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už dříve uvedl, že bude chtít jednat o vyšších úhradách od státu. Vláda stanovila úhradu 180 korun za noc za dospělého. Také podle Kuby má řada hejtmanů problémy sehnat soukromé ubytování za vládou stanovené úhrady. Částka by podle něj měla být taková, aby motivovala soukromý sektor k tomu, aby se zapojil. Kolik by úhrada měla činit, neupřesnil. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připustila, že by vláda mohla úhradu navýšit.

Podle šéfa hasičů čeští operátoři už zaznamenali 270.000 z Ukrajiny příchozích SIM karet. V posledních dnech nápor uprchlíků polevil, podle Vlčka ale přicházejí ve výkyvech a může se stát, že na hranice přijdou desetitisíce Ukrajinců najednou. Počet uprchlíků podle něj dorostl síly, u které lze již hovořit o humanitární katastrofě.